Aussteller-Rekord bei "Jagen und Fischen"

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der selbst einen Jagdschein hat, eröffnete die Messe am Donnerstagvormittag. Mit über 350 Ausstellern verzeichnet die Jagen & Fischen einen neuen Ausstellerrekord. Die Besucher können sich in den vier Messetagen beispielsweise bei einer Live-Vorführung übers Fliegenfischen informieren oder die "Pfostenschau" mit rund 50 Jagdhunderassen verfolgen. Experten geben Tipps für die Ausbildung von Jagdhunden oder tauschen sich im Anglerforum mit den interessierten Besuchern aus.

Berufsfischer und Hobbyschützen - ein Programm für alle

Mit vor Ort ist auch die Fischereifachberatung des Bezirks, die zum Beispiel Tipps gibt, wie man den Fischbestand in Gewässern erfasst. Auf der Messe stellen die Experten dazu die Methode des Elektrofischfangs vor.

Am Wochenende wird es dann für die Schützen interessant: In großen Testparcours können sie ihr Talent mit Pfeil und Bogen ausprobieren. Die Profis treten dazu bei den Bayerischen Meisterschaften gegeneinander an.