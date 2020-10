Aussteller enttäuscht: Nur 16.000 Menschen kommen zur Ufra

Die 23. Auflage der Ufra endet ernüchternd. An den neun Ufra-Messetagen hätten täglich 6.600 Besucher kommen dürfen, jeweils 3.300 vor- und nachmittags. Tatsächlich kamen aber durchschnittlich nur 1.800 Menschen verteilt über den gesamten Tag. Die Aussteller klagten zum Teil über "leere Hallen".

Messeleiterin zieht gemischtes Fazit

Trotz der oft leeren Hallen gewann Messeleiterin Katharina Köhler der Ausstellung dennoch etwas Gutes ab: "Es war ein Anfang. Wir haben bewiesen, dass es möglich ist, derartige Veranstaltungen durchzuführen." Wegen der Corona-Pandemie galt die diesjährige Ufra bereits im Vorfeld als Wagnis. Aber natürlich hätte auch sie sich mehr Besucher gewünscht, gab Katharina Köhler zu.

Ufra früher von rund 70.000 Menschen besucht

Die Ufra war eine der ersten Messen, die in der Corona-Krise wieder an den Start gehen durfte. "Wir hoffen, dass wir 2022 – hoffentlich unter normalen Bedingungen – die nächste Ufra ausrichten können,“ sagte Köhler. In den vergangenen Jahren besuchten die Schau jeweils rund 70.000 Menschen. Die Ufra wird alle zwei Jahre veranstaltet.