Aussprache im Stadtrat von Gunzenhausen nach Impfvorwürfen

War die Corona Schutzimpfung für Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz-Fitz rechtens? Oder sind es in erster Linie moralische Vorwürfe mit welchen sich der Gunzenhäuser Bürgermeister auseinandersetzen muss? Kritik an der Impfung kam unter anderem von den Freien Wählern Weißenburg.

Eigene Stellungnahme: Impfung sei gerechtfertigt

Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU) hat sich zu Vorwürfen geäußert, sich bei den Corona-Impfungen vorgedrängt zu haben. Er verstehe, dass es sich um ein zutiefst emotionales Thema handele, sagte er in einer Mitteilung. Er verwies dabei aber auf die Corona-Impfverordnung. Darin hieße es, dass Personen, die eine Pflegeeinrichtung regelmäßig aus beruflichen Gründen betreten, besonders geschützt werden müssten. Sie kämen als mögliche Infektionsquelle in Betracht, die in der Einrichtung eine Infektion auslösen könnten.

Geltende Vorschriften beachtet

Da das Burkhard-von-Seckendorff-Heim von der Stadt Gunzenhausen verwaltet wird, träfe dies gerade auf diverse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihn selbst zu, so Fitz in der Mitteilung weiter. Die Impfungen seien dementsprechend korrekt abgelaufen, wie er erklärt.

"Der Umstand, dass gerade die städtischen Mitarbeiter und meine Person als Nachrücker eine Impfung erhalten haben, steht nach meiner Überzeugung als Jurist in vollkommener Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften“, Karl-Heinz Fitz (CSU), Bürgermeister Gunzenhausen

Aussprache in Stadtratssitzung

Kritik an der vorgezogenen Impfung gab es von Seiten der Medien, vor allem aber vom Gunzenhäuser Stadtrat Werner Winter von den Freien Wählern. In der heutigen Stadtratssitzung wurde der Tagesordnungspunkt von Winter auf den Plan gerufen. Fitz will dabei eine erneute Erklärung abgeben. Ob es zu einer Aussprache kommt und die Wogen geglättet werden, sei offen, heißt es von einer Sprecherin der Stadt Gunzenhausen.