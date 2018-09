15.09.2018, 06:04 Uhr

#ausspekuliert: Mieterdemo in München

Es ist die erste Protestbewegung in München, die sich gezielt gegen den Immobilien-Boom in der Stadt richtet: Mit #ausspekuliert wollen tausende Menschen heute für bezahlbaren Wohnraum protestieren. Gegründet wurde die Bewegung in einem Hinterhof.