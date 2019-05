Aussichtsreiche Kandidaten bei der Europawahl aus Ostbayern

Christian Doleschal - "der Neue"

Der derzeitige Europapolitiker Albert Deß (CSU) aus Neumarkt in der Oberpfalz tritt bei dieser Wahl nicht mehr an. Den Einzug in das Europäische Parlament will für die CSU deswegen Christian Doleschal schaffen. Er kandidiert zum ersten Mal und steht auf Listenplatz fünf. Für ihn ist die Wahl am Sonntag entscheidend.

"Es geht nicht darum, ob man Europa gut oder schlecht findet. Es geht um unsere Zukunft in der Welt." Christian Doleschal

Doleschal will ein Europa der Stabilität und der Nachhaltigkeit. Der 31-Jährige wurde in Brand im Landkreis Tirschenreuth geboren und ist als Rechtsanwalt tätig.