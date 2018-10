Aussicht auf Kochlehre: Passauer Afghane wird nicht abgeschoben

Ein 21-jähriger Afghane aus Passau soll morgen nun doch nicht abgeschoben werden. Die Regierung von Niederbayern hat ihn von der Passagierliste für den geplanten Sammelflug nach Kabul gestrichen.

Der junge Mann soll nun aus der Abschiebehaft entlassen werden. Außerdem sollen Hinweise auf Beschäftigungsmöglichkeiten und Integrationsleistungen des Mannes neu bewertet werden, so die Regierung von Niederbayern auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Ausbildungsplatz bei Gasthof in Passau

Der 21-Jährige hat in einem Gasthof in Passau in Praktikum absolviert. Die Wirtin hätte ihn gerne als Küchenhilfe eingestellt und ihm einen Ausbildungsplatz als Koch angeboten, so bald sein Deutsch gut genug sei. Doch dazu kam es nicht. Die Zentrale Ausländerbehörde Deggendorf lehnte nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrats die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ab.

Mann in Abschiebehaft

Vor zwei Wochen wurde der Mann verhaftet und in ein Abschiebegefängnis in Bremen gebracht, offenbar aus Platzmangel in den bayerischen Abschiebeanstalten Eichstätt und Erding, heißt es beim Flüchtlingshilfe-Verein "matteo - Kirche und Asyl".

Keinerlei Straftaten begangen

Der Verein und auch der Bayerische Flüchtlingsrat hatten die geplante Abschiebung kritisiert. Trotz Zusagen seitens des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann würden weiter Menschen, die gut integriert seien, nach Afghanistan abgeschoben, so der Geschäftsführer der Organisation "matteo", Stephan Reichel. Der junge Afghane habe nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrats keinerlei Straftaten begangen und lebe seit einem Jahr mit einer Deutschen in einer festen Beziehung.