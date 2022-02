Aussicht auf Corona-Lockerungen: Erleichterung in Unterfranken

Keine Sperrstunde mehr in der Gastronomie, mehr Besucher in Kulturstätten und 3G statt 2G beim Friseurbesuch: Nach BR-Informationen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei einer CSU-Sitzung am Montag in Aussicht gestellt, dass die Corona-Maßnahmen in Bayern weiter gelockert werden. In den davon betroffenen Branchen in Unterfranken sorgt das für ein kollektives Aufatmen.

Lockerungen in der Kultur "überfällig"

In Kulturstätten soll die Auslastung von 50 auf 75 Prozent erhöht werden. "Das ist überfällig, dass Kultur wieder annähernd normal möglich ist", sagt Antje Molz, Vorstands-Mitglied des Dachverbands freier Würzburger Kulturträger. Kultur sei schon immer sicher gewesen und "niemals Pandemietreiber". Die Auslastung zu erhöhen, bedeute für die Kulturveranstaltenden vor allem mehr Planungssicherheit. Es sei ein wichtiges Signal, "dass sich die Menschen jetzt wieder trauen können, in die Kinos zu gehen, in die Theater und endlich wieder Kultur zu erleben."

Ähnlich sieht das Csaba Béke, der Leiter des Würzburger Theaters Chambinzky. Trotzdem gehen ihm die Lockerungen nicht weit genug. "75 Prozent sind schon deutlich besser", sagt er, aber das reiche noch nicht: "Es geht hier um das blanke Überleben."

Gastwirte freuen sich über Wegfall der Sperrstunde

Gaststätten und Restaurants in Bayern sollen künftig wieder ohne zeitliche Begrenzung öffnen dürfen, die Sperrstunde von 22 Uhr soll wegfallen. "Für uns wär’s definitiv super", sagt Markus Zang, der Geschäftsführer des Restaurants Sternbäck in der Würzburger Innenstadt. In den letzten Wochen musste er seine Gäste immer vor 22 Uhr nach Hause schicken. Auch Enio Epifani würde sich über den Wegfall der Sperrstunde freuen. Der Inhaber der Pizzeria La Rustica in Würzburg könnte seine Tische dann vor allem an den Wochenenden wieder mehrfach belegen.

Gemischte Reaktionen in Friseursalons

Aktuell dürfen nur Geimpfte und Genesene einen Friseursalon besuchen. Doch auch bei körpernahen Dienstleistungen könnte es Lockerungen geben: Statt 2G soll wieder 3G gelten. "Das würde uns freuen", sagt eine Würzburger Friseurin dem BR. "Wir haben viele Kunden, die aktuell nicht kommen können." Sie musste auch schon Kunden wegschicken, weil sie keinen Impfnachweis vorzeigen konnten. Der Würzburger Friseur Ferenc Holczmann geht hingegen davon aus, dass die Lage trotz der Lockerung angespannt bleibe: "Uns Friseuren fehlen einfach seit Beginn der Pandemie die Feste, die Hochzeiten, die großen Veranstaltungen", sagt er.

Am Dienstag könnte das bayerische Kabinett die Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Die aktuelle Corona-Verordnung des Freistaats gilt noch bis einschließlich Mittwoch.