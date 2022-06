Außergewöhnlicher Fund aus der Steinzeit im Landkreis Ansbach

Der riesige Knochenfund, den die Archäologinnen und Archäologen im Landkreis Ansbach entdeckt haben – allein 300 auf einer Untersuchungsfläche von nur einem Quadratmeter, darunter Überreste von Höhlenbär, Wolf, Mammut, Nashorn und Wildpferd – lässt für sie nur einen Schluss zu: "Auf dem Speiseplan der Menschen, die sich während der Eiszeit hier aufhielten, stand offenbar Fleisch." Das teilt das Landesamt für Denkmalpflege mit. Die Experten hätten Reste eines "Eiszeit-Gelages" ausgegraben, so heißt es.

Menschen am Werk – Neandertaler oder moderner Mensch?

Bei den Funden entdeckten die Forscher auch Feuersteinsplitter. Demnach sei auch ein mit der C-14 Methode auf 40.000 vor Christus datiertes Knochenfragment mit mehreren Schnittspuren gefunden worden, "die vermutlich von einem solchen scharfkantigen Feuersteinstück stammen und zeigen: Hier waren Menschen am Werk!" Ob es sich dabei um einen Neandertaler oder einen anatomisch modernen Menschen gehandelt habe, lasse sich dagegen bislang nicht sagen. Den Funden nach, soll es sich um einen menschlichen Rastplatz gehandelt haben, zu einer Zeit als der Homo Sapiens Sapiens gerade erst in Europa einwanderte.

Außergewöhnlicher Fund mit großer Wirkung

Die Altsteinzeit begann vor etwa 2,5 Millionen Jahren und endete in Europa mit der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Da in der Altsteinzeit Europa sehr dünn besiedelt war, sei solch ein Fundort extrem selten und damit für die Wissenschaft besonders wertvoll, heißt es weiter. "Er wird helfen, unsere menschlichen Anfänge zu verstehen, unser Bild vom frühen Menschen zu vervollständigen", meint Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Die meisten gefundenen Knochen stammen vom Höhlenbären, der nach aktuellem Forschungsstand 24.000 vor Christus ausstarb. Ungewöhnlich sei, dass die Knochen auf dem offenen Feld gefunden worden, was weiter untersucht werden soll. Dabei soll herausgefunden werden, ob der Rastplatz ehemals unter einer Höhle lag, die mittlerweile erodiert ist und ob es sich um Jagdbeute von Menschen handelt.

Genaue Lage des Fundorts wird nicht bekannt gegeben

"Das Erdreich birgt hier Zeugnisse aus mehr als 40.000 Jahren bayerischer Geschichte – von den Menschen der Altsteinzeit über die Kelten bis hin zu den ersten Franken haben Menschen hier gelebt und Spuren hinterlassen", erklärt Grabungsleiter Christoph Lobinger. Im Umfeld des Knochenfundorts wurden zudem vorgeschichtliche Siedlungsreste vermutlich der Frühbronzezeit, der vorrömischen Metallzeiten und der römischen Kaiserzeit sowie zwei Gräber aus dem frühen Mittelalter entdeckt. Um die Bodendenkmäler und die noch laufende Grabung zu schützen, gibt das Landesamt die genaue Lage des Fundorts nicht bekannt.