Außerfamiliäre Hofnachfolge: Hilfe gegen das Höfesterben?

Die meisten Landwirtinnen und Landwirte geben ihre Höfe an eines ihrer Kinder weiter. Doch was, wenn das Kind nicht Bauer oder Bäuerin werden will? Oder wenn ein Hofbesitzer keine Kinder hat?

Rund 60 Prozent der Hofbesitzenden über 55 wissen nicht, wer den Hof übernimmt. Für die meisten Betriebe mit noch ungeklärter Hofnachfolge kommt eine Hofübergabe außerhalb der Familie nicht in Betracht. Die Flächen werden, wenn sich kein Nachfolger in der Familie findet, etwa an einen Nachbarbetrieb verkauft oder verpachtet, der eigene Betrieb aufgegeben. Aber so bleibt das Vermögen in der Familie.

Den Hof an Fremde übergeben? Macht fast keiner

Der Anteil an außerfamiliären Hofübergaben liegt laut einer Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bei unter zwei Prozent – und das obwohl es viele junge Landwirtinnen und Landwirte gäbe, die keine Chance darauf haben einen Hof zu erben, sich aber einen wünschen. Am Landwirte-Nachwuchs generell mangle es nicht, sagt Christian Vieth, der die Hofbörse "hofsuchtbauer.de" betreibt.

Außerfamiliäre Hofnachfolge verstärkt als Option aufzeigen

Um das Höfesterben aufzuhalten, müsse man den Bäuerinnen und Bauern die außerfamiliäre Hofübergabe stärker als Option aufzeigen, sagt Christian Vieth. Die Politik setze zu sehr auf die traditionelle Strategie "wachsen oder weichen", kritisiert er. Demnach sollen Betriebe, die keine Hofnachfolger in der Familie haben, ihr Land dem Nachbarn geben, damit der wachsen kann. Doch viele Hofinhaber wünschen sich, dass ihr Betrieb, ihr Lebenswerk, weitergeführt wird.

Hofübergeber wollen weiterhin am Hof wirken

So ging es auch Leonhard und Erna Merkenschlager. Sie wollten ihren Schluckerhof im mittelfränkischen Thalmässing (Landkreis Roth) nicht verkaufen oder verpachten. Sie wollten dort wohnen bleiben und mithelfen. Ganz besonders am Herzen lag ihnen die Direktvermarktung des Weiderindfleisches, die sie mit viel Herzblut aufgebaut hatten. Die sollte weitergeführt werden. Doch die Kinder wollten den Hof nicht übernehmen. Das war schmerzlich für Leonhard, der den Hof von seinen Eltern geerbt hatte und dort aufgewachsen war. Als ein Futtermittelvertreter fragte, ob nicht eine außerfamiliäre Hofnachfolge in Frage käme, war der 75-Jährige erst einmal voreingenommen. Doch er arrangierte sich schnell mit den Gedanken, wie er sagt.

Lange Suche nach den passenden Nachfolgern

Leonhard und Erna suchten daraufhin auf Internetseiten wie hofsuchtbauer.de, hof-gesucht-gefunden.de nach Übernehmern oder lasen Inserate im "Landwirtschaftlichen Wochenblatt".

Daniela Reuter ist Beraterin zum Thema Hofnachfolge beim Bayerischen Bauernverband und empfiehlt, mindestens fünf Jahre für den ganzen Prozess einzuplanen und deswegen auch frühzeitig mit der Suche anzufangen. Das Schwierigste sei, Menschen zu finden, mit denen es zwischenmenschlich passt und die den Betrieb im Sinne der Hofübergeber weiterführen, erklärt Reuter.