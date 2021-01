Außer Betrieb: TÜV-Prüfung für die Fähren an der Mainschleife

Ein Auto muss alle zwei Jahre zum TÜV, ein Schiff alle fünf Jahre: Deshalb kommen die Fähren in Nordheim, Fahr am Main und Volkach im Landkreis Kitzingen jetzt an Land. Bis Ende Januar sind die Main-Fähren voraussichtlich außer Betrieb.

Der Schiffs-TÜV ist sehr aufwändig: Mit einem großen Kran werden die tonnenschweren Fähren auf Holz-Podeste gehoben, die am Ufer stehen. Dort nimmt ein nautischer Sachverständiger vom Dezernat Technische Schiffs-Sicherheit in Mannheim die beiden Wasserfahrzeuge genau unter die Lupe. Das wird auch genutzt, um Wartungsarbeiten an den Schiffen durchzuführen.

Fähre statt Brücke

Die Main-Fähren gehören in Unterfranken zum öffentlichen Straßennetz. Anwohner und Pendler nutzen sie, um auf die andere Fluss-Seite zu gelangen – etwa zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Arbeitsplatz. In Zeiten ohne Corona ist die Fahrt für Touristen eine Attraktion, vorbei an Weinbergen und Winzerdörfern.

An Bord gilt aktuell auch die FFP2-Maskenpflicht.

Noch sechs kommunal betriebene Fähren in Unterfranken

Laut Regierung von Unterfranken gibt es im Regierungsbezirk noch sechs kommunal betriebene Fähren: in Dettelbach, Fahr am Main, Mainstockheim und Nordheim im Landkreis Kitzingen, in Eisenheim im Landkreis Würzburg und in Wipfeld im Landkreis Schweinfurt. Sie stehen immer wieder in der Kritik, weil sich mit den Fähren schwer Geld verdienen lässt und Kommunen jährlich draufzahlen müssen.