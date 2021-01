Außenposten der Staatsregierung - eine Chance für Huml?

Der Vorlauf

Die Nachricht wäre am Ende eines langen Statements zur Kabinettssitzung vor ein paar Wochen beinahe untergegangen. Unter Punkt sieben hatte Ministerpräsident Markus Söder den Wechsel im Gesundheitsministerium erwähnt: Klaus Holetscheck wird neuer bayerischer Gesundheitsminister und Melanie Huml Europaministerin. Die Medienkommentare fielen einheitlich aus: Der Macher Holetscheck steigt auf und löst eine glücklose Ministerin ab. Melanie Huml, so stand es wörtlich in der Süddeutschen Zeitung, wird ins Europaressort "abgeschoben". Ist das wirklich so, auch wenn die Rochade wohl mit der Führung des Gesundheitsministeriums zu tun hatte?

Was Markus Söder konkret zu dieser Kabinettsumbildung veranlasste, ist bis heute nicht ganz klar. Ihm gehe es um die perspektivische Gesamtaufstellung, sagte damals der Ministerpräsident und weiter: "Ich habe mir die grundlegende Aufstellung überlegt, was für die nächsten Monate gut ist." Galt das nun der Corona-Bekämpfung oder der neuen Aufstellung zur Europapolitik? Beides würde einen Sinn ergeben.

Franz Josef Strauß lieferte die Vorlage

"Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft." Solange dieses Credo von Franz Josef Strauß in der CSU zitiert wird - und das geschieht noch ziemlich oft - gehört bayerische Außenpolitik zur DNA der Partei. Und weil die CSU mehr oder weniger bis heute auch die Staatsregierung stellt, galt und gilt das Credo auch für deren Politik.

Franz Josef Strauß hat das mit seinen legendären Reisen nach Moskau, Peking und in andere Metropolen geradezu zementiert. Die anderen Regierungschefs nach ihm, vielleicht abgesehen von Edmund Stoiber, ließen sich auf der internationalen Bühne eher selten blicken. Markus Söder betrieb zumindest zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident sporadisch Außenpolitik, beispielsweise mit einer großen Reise nach Afrika. Im Prinzip aber stehen die bayerischen Europaministerinnen und Europaminister, angesiedelt in der Bayerischen Staatskanzlei, an entscheidender Stelle für diese außenpolitische Facette der Staatsregierung. Diese unterscheidet sie auch deutlich von allen anderen deutschen Landesregierungen.

Goppel und Bocklet haben die größten Spuren hinterlassen

Es gab viele Europaminister, zwei von Ihnen sind ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Thomas Goppel füllte Anfang der 90er Jahre auf diesem Posten ganze Pressekonferenzsäle auf EU-Gipfeln, weil sich die Korrespondenten bis nach Australien für die außenpolitische Einschätzung Bayerns interessierten. Goppel entfachte damals eine solche Außenwirkung, dass Ministerpräsident Stoiber im Februar 1994 das Ressort vorsorglich selbst übernahm. Die zweite Person dürfte Reinhold Bocklet sein. Mit dessen Namen wird für immer der Ankauf des repräsentativen Schlosses verbunden sein, das als bayerische Vertretung in Brüssel exakt zwischen EU-Parlament und EU-Ratsgebäude geradezu eine magnetische Anziehungskraft besitzt. Ursula Männle, Emilia Müller und Beate Merk: drei Frauen waren außerdem vor Melanie Huml schon Europaministerinnen. Und auch Markus Söder hatte den Posten ab Oktober 2007 für ein Jahr inne.

Ein Außenposten der bayerischen Staatsregierung

Der Job Europaministerin oder Europaminister hat vor allem repräsentativen Charakter. Er war stets Ausdruck der Sehnsucht bayerischer Politik, weit über die Grenzen des Freistaates hinaus eben nicht nur Deutschland, sondern auch gleich ganz Europa mitzugestalten. Die Möglichkeiten dazu sind freilich begrenzt. Es geht vor allem um die Pflege von Netzwerken aus der Brüsseler Vertretung heraus, sowie über den Kontakt zu bayerischen Volksvertretern im Europaparlament. Die EU-Kommission und auch die zahlreichen Vertretungen von Verbänden und Institutionen sind alle nur einen Steinwurf von der Vertretung entfernt und die Lobbyisten kommen gerne in die Vertretung, nicht zuletzt wegen einer deftigen bayerischen Brotzeit. Gleich nebenan ist außerdem der Ausschuss der Regionen (AdR) beheimatet, in den die Städte und Regionen Europas Vertreter entsenden, um neben den großen Nationalstaaten wahrgenommen zu werden.

Melanie Huml kann also auf diesem Außenposten der Staatsregierung die Fäden ziehen und ist gleichzeitig Hausherrin in der repräsentativen Vertretung des Freistaates in Brüssel. Außerdem wird sie für die bilateralen Beziehungen Bayerns zu anderen Ländern zuständig sein, besonders intensiv war der Kontakt in der Vergangenheit beispielsweise zu Tschechien.

Huml heute im Europaausschuss

Wie sie das alles gestalten will und welche Schwerpunkte sie in der Europapolitik sieht, wird Melanie Huml heute Mittag im Europaausschuss des Bayerischen Landtages berichten. Der SPD-Politiker Markus Rindersbacher hat als Mitglied in diesem Ausschuss bereits einen 10-Punkte Forderungskatalog aufgestellt. Und auch die Grünen haben eine ganze Liste an Themen vorbereitet, die sich vor allem um die Stichworte Klimaschutz und Umweltpolitik drehen. Da gibt es also für die neue Ministerin eine Menge Gepäck für Brüssel und für die Gespräche auf der internationalen Bühne. Um eines allerdings muss sich die gebürtige Bambergerin Huml nicht mehr kümmern: den Schutz des fränkischen Bocksbeutels vor den Bürokraten im europäischen Regierungsviertel. Das hat seinerzeit als Europaminister Markus Söder ein für allemal erledigt.