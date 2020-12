Aussendungsfeier der Bamberger Sternsinger findet online statt

Die Sternsingeraussendung der Erzdiözese Bamberg und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) läuft in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online ab. Eigentlich werden zur Aussendungsfeier hunderte von Kindern und Jugendlichen erwartet. Sie verkleiden sich als Königinnen und Könige und ziehen um den Dreikönigstag von Haus zu Haus und bitten um Geld für Hilfsprojekte.

Online-Gottesdienst mit Erzbischof Schick

Aufgrund der Corona-Pandemie und des bestehenden Lockdowns können die Kinder in diesem Jahr nicht zusammenkommen, so Norbert Förster, der Jugendpfarrer der Erzdiözese. Ab 14.00 Uhr startet der Online-Gottesdienst mit Erzbischof Ludwig Schick im Bamberger Dom. Bei diesem Gottesdienst repräsentieren die Mitglieder des Diözesanvorstandes des BDKJ die Sternsingerinnen und Sternsinger.

Sternsinger können nicht von Haus zu Haus gehen

Da die Kinder in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen können, hätten viele Pfarreien Ideen entwickelt, wie der Segen trotzdem in die Häuser der Gläubigen gelangen könne. Beispielsweise liegen in manchen Kirchen kleine Päckchen mit Weihrauch und gesegneter Kreide, die mitgenommen werden können. In anderen Pfarreien wird der Segen auf Bestellung in den Briefkasten geworfen. Die Aussendungsfeier der Sternsinger findet jedes Jahr abwechselnd in Bamberg oder in einer anderen Stadt der Erzdiözese statt.