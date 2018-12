Ausschuss soll Schwandorfer Freizeitzentrum auf den Weg bringen

Das große Freizeitzentrum mit Multiplex-Kino, Hotel, Gastronomie und Kinderland soll direkt an der A93-Ausfahrt Schwandorf-Mitte entstehen. Der Investor hat die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beantragt. Der Planungsausschuss des Stadtrates entscheidet am Dienstag darüber. "Der erste Start ins Verfahren", heißt es aus dem Rathaus.

Im Schwandorfer Gewerbegebiet "Am Brunnfeld" sind bereits mehrere Einkaufsmärkte wie Globus, Aldi und OBI angesiedelt, sowie ein McDonalds-Restaurant. Die Krakat Real Estate Group aus Bamberg plant den Komplex aus Freizeitbetrieben und einem Bürogebäude auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Ackergrundstück zwischen Globus und Wackersdorfer Straße, die in die Innenstadt führt. Diskutiert wird noch, ob auch eine Diskothek integriert wird.

Bislang hat Schwandorf kein großes Kino

Die Große Kreisstadt Schwandorf hat bislang nur ein kleines, wiederbelebtes Programmkino. Für eine größere Filmauswahl fahren die Schwandorfer nach Nittenau, Burglengenfeld, Amberg oder Regensburg. Auch Diskogänger feiern auswärts, in Wackersdorf, Nabburg oder ebenfalls in Regensburg. Aus dem Stadtrat wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Unterstützung für das geplante Freizeitzentrum signalisiert, würde es doch eine wichtige Angebotslücke in Schwandorf schließen.

Bis das Vorhaben konkret wird und tatsächlich gebaut werden kann, dürfte aber mindestens noch ein Jahr vergehen - so lange dauert in der Regel ein Planverfahren vom Aufstellungs- bis zum Satzungsbeschluss. Selbst vorhabenbezogene Bebauungspläne, die das Baugesetzbuch zur Beschleunigung des Planverfahrens ermöglicht, sind kaum schneller fertig. Viel Zeit wird unter anderem für die Beteiligungsphasen benötigt.