Ausschuss beschließt sechsspurige A8 ab Chiemsee

Nur Grüne gegen den A8-Ausbau

Anders sehen das nur die Grünen. Ihre bayerische Landesgruppenvorsitzende Ekin Deligöz wirft dem Rechnungshof vor, bei seiner Bewertung den Naturschutz und dessen Kosten vergessen zu haben. Das Verkehrsministerium habe "die Zahlen so lange hin und hergedreht und neu berechnet, bis endlich alle Zahlen passend sind". Der Realität entspreche das aber nicht. Deligöz spricht von "Trickserei". Und stimmte gegen den Ausbau. Laut den Plänen des Verkehrsministeriums soll die A8 zwischen Inntaldreieck und Salzburg auf sechs Spuren ausgebaut werden, plus jeweils eine Standspur.

Keine Standstreifen, alte Fahrbahnen

Die Autobahn A8 München Salzburg durchs Chiemgau ist eine der ältesten Autobahnen Deutschlands. Gebaut wurde sie zwischen 1934 und 1939. Standstreifen hat die Autobahn nicht, was bei Unfällen für Unfallbeteiligte und Rettungskräfte hochgefährlich ist.

Dass die A8 ausgebaut und modernisiert werden muss, bezweifeln die wenigsten. Kritisiert wird aber das Ausmaß der geplanten Erweiterung – statt "6 plus 2" fordern viele "4 plus 2" – also nur vier Fahrstreifen plus zwei Standspuren.