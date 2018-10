vor 8 Minuten

Ausschreitungen vor Club-Spiel in Rostock

Der 1.FC Nürnberg tritt am Abend im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock an. Doch Stunden vor dem Spiel trat das Sportliche in den Hintergrund, denn Hooligans zogen durch Rostock. Die Polizei musste einen Warnschuss abgeben.