Ausschreitungen im Ankerzentrum: Vier Männer im Gefängnis

Nach den Ausschreitungen am Dienstagabend (20.08.) vor dem Ankerzentrum in Deggendorf, erging am Donnerstagnachmittag der dritte Haftbefehl gegen einen der mutmaßlich Beteiligten. Wie die Polizei mitteilt, sitzen damit drei der sechs Beschuldigten in der JVA Landshut. Darunter ein 26-jähriger Nigerianer, ein 19- und ein 36-jähriger Aserbaidschaner.

Schwere Vorwürfe gegen die Beschuldigten

Den Männern wird unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch vorgeworfen. Ein vierter Mann aus Aserbaidschan sitzt in einer Abschiebehafteinrichtung in Erding. Das hat das bayerische Innenministerium mitgeteilt.

Zwei weitere Verhaftete wurden wieder freigelassen: Ein 37 Jahre alter Aserbaidschaner kam zurück in das Ankerzentrum Deggendorf, ein 39-jähriger Aserbaidschaner wurde in eine andere bayerische Ankerzentrums-Einrichtung verlegt, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Herrmann für härtere Strafen und rasche Rückführung

Währenddessen hat sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu der gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der auch drei Sicherheitsbedienstete und zwei Polizisten verletzt worden waren, geäußert. Herrmann fordert harte Strafen für die Täter und rasche Rückführung.

"Die Gewalttäter, die in Untersuchungshaft sitzen, haben mit ihrem Verhalten gezeigt, dass sie keinen Schutz in unserer Gesellschaft suchen. Die Täter müssen die Konsequenzen ihrer Aktion akzeptieren und mit der vollen Härte des Rechtsstaats rechnen" Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister

Innenminister Herrmann dankt der Polizei in Niederbayern für die rasche Festnahme der Tatverdächtigen kurz nach der Randale und wünscht allen verletzten Beamten und Sicherheitskräften gute Besserung, heißt es in der Pressemitteilung.

Taskforce übernimmt weitere Koordinierung

Eine Taskforce, welche beim Bayerischen Landesamt für Asyl und Rückführungen angesiedelt ist, übernimmt die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen der sechs Hauptbeschuldigten, heißt es aus dem Innenministerium weiter.

Streit vor dem Ankerzentrum eskalierte

Am späten Dienstagabend hatten sich rund 30 Menschen aus Aserbaidschan und Nigeria vor dem Deggendorfer Ankerzentrum gestritten und anschließend geprügelt. Worum der Streit ging, ist nicht bekannt. Laut Polizei flogen im Verlauf der Auseinandersetzung Steine. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, meldet die Polizei. Zudem entstand durch Steinwürfe erheblicher Sachschaden an der Fassade des Unterkunftsgebäudes, heißt es. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf dauern an.