Ausreichend Tests, aber zu wenig Impfstoff in Würzburg

Würzburgs Landrat Thomas Eberth hat in einem Pressegespräch mitgeteilt, warum im Moment kein Impfturbo möglich ist. Die Kapazitäten vor Ort sei nicht das Problem. Es hänge gerade alles von den Impfstofflieferungen ab, so der Landrat. Man habe zwei Impfzentren innerhalb der vergangenen Woche aufgebaut, eines in Margetshöchheim, eines am Handelshof. Hier solle es neben dem bereits vorhandenen Impfangebot auch Sonderimpftermine geben. Geplant seien Impfungen an den Adventswochenenden mit etwa 500 Impfungen pro Tag, sowie Feierabendimpfungen von 17.00 bis 21.00 Uhr.

Keine fixe Zusage für Impfstoff-Bestellungen

"Biontech ist noch immer kontingentiert, das ist ein großes Problem", ergänzte Nina Opfermann, Leiterin der Corona-Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Würzburg. "Moderna ist noch zahlreich vorhanden, zusätzlich bestellen wir immerzu nach – allerdings haben wir keine fixe Zusage, ob wir die große Bestellung erhalten." Eberth hofft, dass der benötigte Impfstoff in den bestellten Mengen geliefert werden kann: "Die Infrastruktur haben wir erfreulicherweise innerhalb einer Woche aufgebaut. Wenn der Impfstoff da wäre, können wir noch viele Menschen bis Weihnachten impfen und hätten in der Zeit etwas mehr Ruhe."

Eberth machte seinem Ärger über die Kurzsichtigkeit der Bundesregierung Luft: Er ist der Meinung, man hätte die Impfzentren nicht abbauen dürfen. Als Landkreis hatte er keine Alternative, als der Empfehlung des Bundes zu folgen: "Die Vorgabe zur Kostenerstattung vom Bund lief ja aus. Die Impfzentren aufrecht zu erhalten, hätte unseren Haushalt stark belastet. Da war es nur sinnvoll, die Zentren zu schließen, um finanziellen Schaden abzuwenden."

Aktueller Stand der Impfungen

In Stadt und Landkreis Würzburg sind bislang 289.790 Menschen (Stand 1.12.21) vollständig geimpft. Die Booster-Impfung haben bisher 37.804 Menschen erhalten. 85 Prozent der ganzen Impfungen wurden in den Impfzentren in Würzburg und Giebelstadt durchgeführt – 10 Prozent durch mobile Impfteams und fünf Prozent durch Sonderimpfaktionen. Wer für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen ab dem 13.12. zuständig sein wird, ist noch nicht klar, so Eberth. Ob das über Impfzentren, Sonderimpfsprechstunden oder Kinderärzte laufen soll – "noch tappen wir da im Nebel". Nächste Woche müsse die Bestellung raus und man wisse noch nicht, in welchem Umfang eine Bestellung nötig und sinnvoll sei.

Testkapazitäten im Raum Würzburg

Die Testkapazitäten seien um 30 Prozent hochgefahren: Neben den sieben Apotheken und 18 weiteren Leistungserbringern in Würzburg Stadt, bieten elf Apotheken im Landkreis und 13 weitere Leistungserbringer PCR- und Antigen-Schnelltests an. Außerdem unterhalte das Landratsamt Außenteststellen in Ochsenfurt, Üttingen und am Heuchelhof. "Wir haben Schnelltests vorrätig und können den Bedarf ausreichend bedienen", so Opfermann. PCR-Tests seien ohnehin kein Problem, auch die Laborkapazitäten seien ausreichend. Schulen seien vollständig ausgestattet, da habe es bislang keine Probleme oder Engpässe gegeben. Ab dem 6.12. wolle man PCR-Pooltestungen in Kitas einführen. 35 Kindergärten aus Stadt und Landkreis Würzburg sollen an der PCR-Pooltestung teilnehmen, so das Landratsamt.