Ausreichend Schnee am Ochsenkopf: Seilbahnen und Lifte laufen

Fichtelgebirgsfans dürfen sich auf ein tolles Winterwochenende freuen: In den oberfränkischen Skigebieten ist ausreichend Schnee gefallen - und es scheint die Sonne. Nur ab und zu schiebt sich mal ein Wölkchen ins Bild. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Die Seilbahnen und Skilifte rund um den Ochsenkopf sind Betrieb, teilte die Tourist-Information Warmensteinach für das Wochenende (12.02. und 13.02.22) mit.

Seilbahnen und Skilifte am Ochsenkopf sind in Betrieb

Beide Seilbahnen am Ochsenkopf Nord und Süd sind jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb. Die Hauptabfahrt Nord und die Hauptabfahrt Süd befinden sich in gutem Zustand. Die Anfängerlifte an den Talstationen Nord und Süd haben von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Zehn Schlepplifte sind in Betrieb, unter anderem der Geiersberglift in Oberwarmensteinach von 09.00 bis 22.00 Uhr, der Bleaml-Alm-Lift in Fichtelberg von 09.30 bis 21.00 Uhr, der Gehrenlift in Bischofsgrün am Samstag von 9.30 Uhr bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 21.00 Uhr sowie die Klausenlifte in Mehlmeisel am Samstag von 09.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 09.00 bis 18.00 Uhr.

Auch Loipen und Winterwanderwege in guten Zustand

Die Loipen und Winterwanderwege in der Ochsenkopfregion sind präpariert und befinden sich in sehr gutem Zustand. Aktuelle Wintersportinfos gibt es auf der Internetseite www.ochsenkopf.info.