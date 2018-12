28.12.2018, 13:38 Uhr

Ausnahmezustand in Oberstdorf kurz vor der Vierschanzentournee

Am Samstag (29.12.) beginnt in Oberstdorf die Vierschanzentournee. Bei der Qualifikation am Samstag und den Wettkämpfen am Sonntag werden tausende Besucher erwartet. Seit Wochen wappnet sich Oberstdorf, um am Wettkampftag ein gutes Bild abzugeben.