Ausnahmen von 2G für Geschäftsreisende und Jugendliche ab 12

Für Geschäftsreisende, zum Beispiel Bauarbeiter, die auswärts wohnen, gibt es nun doch Ausnahmen bei der strengen 2G-Regel, die in Bayern für den Tourismus gilt. Das hat der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) mitgeteilt, der auf Änderungen gedrängt hatte.

Geschäftsreisende mit PCR-Test

Beruflich Reisende, die nicht geimpft und nicht genesen sind, können nun also doch in Pensionen oder Hotels wohnen. Sie müssen aber bei der Ankunft und dann alle 72 Stunden einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen. Diese Regelung gilt für alle Aufenthalte aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen. Es ist aber notwendig, dass der Aufenthalt "zwingend erforderlich und unaufschiebbar" ist.

Ausnahme auch für Jugendliche ab 12 Jahren

Eine Ausnahme von der 2G-Regel gibt es auch für Kinder ab 12 Jahren. Es ist dieselbe Ausnahme, die die bayerische Staatsregierung vor kurzem schon für Sportvereine, Schultheater oder Schulmusikgruppen gemacht hatte. Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen ihres Schulbesuchs sowieso regelmäßig getestet werden, dürfen nun auch touristisch mit ihren Familien irgendwo übernachten oder Essen gehen, auch wenn sie noch nicht geimpft oder genesen sind. Das hat das bayerische Gesundheitsministerium bestätigt. Am Dienstag galt die Ausnahme von der 2G-Regel nur für jüngere Kinder unter 12 Jahren.

Regelung sorgte für Ärger beim Tourismus im Bayerischen Wald

In vielen Tourist-Infos im Bayerischen Wald hatte die Verschärfung der Coronaregeln in Bayern zu vielen Anrufen von Familien geführt, was denn aus ihrem gebuchten Weihnachts- oder Winterurlaub wird. Die 2G-Regel für beruflich Reisende hatte auch bei Baufirmen für Ärger gesorgt.

Wie lange die Ausnahmen aber nun gelten, konnte der DEHOGA nicht sagen.

