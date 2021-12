Ausnahmen für kritische Infrastruktur auch bei Omikron möglich

Zwar gelten für Mitarbeitende der kritischen Infrastruktur grundsätzlich die gleichen Regeln zur Quarantäne und Isolation wie für andere Bereiche, aber "in Situationen mit akutem Mangel an medizinischem Personal kann auch bei positiv getestetem Personal bei leichtem Verlauf eine Verkürzung der 14-tägigen Isolierungsdauer im Einzelfall erwogen werden", wie es von Bayerns Gesundheitsministerium heißt. Vorausgesetzt, man hat 48 Stunden lang keine Symptome und zwei negative PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden. Auch bei den Quarantäne-Regeln sind demnach Ausnahmen möglich.

Ausnahmen bei Quarantäne möglich

Wenn der Betrieb eines Unternehmens der kritischen Infrastruktur durch die Quarantäne (von Kontaktpersonen, also nicht bei positivem Test) gefährdet ist, könne bei engen Kontaktpersonen im Einzelfall von der Quarantäne abgewichen und sie im Sinne der Pendlerquarantäne eingesetzt werden, schreibt das Ministerium weiter. Es fügte allerdings hinzu, dass es in einer Phase, in der sowohl Omikron als auch Delta kursieren, besonders "risikobehaftet" sei, Personal in Quarantäne im Gesundheitswesen einzusetzen.

Keine zusätzlichen Ausnahmen für Geboosterte

Für Geboosterte soll es keine zusätzlichen Ausnahmen geben. Auch für sie gelten laut Ministerium derzeit besondere Vorsichtsmaßnahmen. Schließlich sei die Omikron-Variante hochansteckend und könne den Immunschutz unterlaufen. Außerdem seien die Daten zur Infektiosität von Omikron trotz einer Boosterimpfung noch unvollständig.

München überprüft städtische Pandemiepläne

In München kommen die Pandemiepläne der Stadt mit Blick auf die Omikron-Variante noch einmal auf den Prüfstand. Einen entsprechenden Auftrag hat der Krisenstab jetzt den Referaten und städtischen Gesellschaften erteilt. Wenn nötig, sollen die Pläne angepasst werden. Dabei geht es insbesondere um die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur auch im Fall noch höherer Krankenstands- und Quarantänequoten.

"Unsere Pandemiepläne sind bereits darauf ausgerichtet, unsere Arbeitsfähigkeit vor allem in den kritischen Bereichen auch bei hohen Infektionszahlen sicherzustellen", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Schon jetzt würden viele Aufgaben im Homeoffice erledigt. In Bereichen der kritischen Infrastruktur, wie etwa bei der Strom- und Wasserversorgung, arbeite die Belegschaft in getrennten Schichten, um Komplettausfälle auszuschließen. Nun werde "gegebenenfalls nachgeschärft", so der OB.

Bayerische Energie- und Wasserwirtschaft sieht sich gut vorbereitet

Bei der Energie- und Wasserversorgung in Bayern sind durch eine mögliche Omikron-Welle keine Ausfälle zu befürchten. Das versichert der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) auf BR-Anfrage.

"Natürlich sind unsere Pandemiepläne mittlerweile sehr ausgereift und auch nie aufgehoben worden", so VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer zum Bayerischen Rundfunk. Das Personal arbeite in voneinander separierten Schichten und es würden jeweils Ersatzkräfte zur Verfügung stehen. Im Notfall bestehe auch die Möglichkeit, in der kritischen Infrastruktur die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen von Infizierten aufzuheben, "solche Sonderregelungen hatten wir schon bei den ersten Wellen. Und dann werden wir es hinbekommen", so Fischer.

Bayerischer Feuerwehrverband gelassen trotz Omikron

Bayerns Feuerwehrleute sind trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der neuen Gefahren durch die Variante Omikron einsatzbereit, wie der Chef des Landesfeuerwehrverbandes betont: "Die Einsatzbereitschaft aller bayerischen Feuerwehren war und ist zu keinem Zeitpunkt gefährdet", sagte Verbandschef Johann Eitzenberger.

Man verfolge die Informationen zur Omikron-Variante und die damit verbundenen Warnungen. "Wir sind wachsam, wir haben gelernt, mit der Pandemie umzugehen." Es gebe nur noch wenige Einsatzkräfte, die nicht geimpft sind, in den Einsatzfahrzeugen gelte FFP2-Maskenpflicht. "Wir erwarten keine Gefährdung der Einsatzbereitschaft", sagte Eitzenberger.

Bei Omikron müssen grundsätzlich auch Geimpfte und Genesene in Quarantäne

Abgesehen von möglichen Ausnahmen in der kritischen Infrastruktur gilt in Bayern, dass alle in Quarantäne müssen, die engen Kontakt zu einer Person mit Omikron-Infektion hatten. Und zwar unabhängig vom Impfstatus. Die Quarantäne dauert demnach 14 Tage und kann nicht verkürzt werden.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte vor einer extremen Belastung des Gesundheitssystems und der gesamten kritischen Infrastruktur, wie Kliniken, Feuerwehr oder Stromversorgung gewarnt, sollten viele Menschen zeitgleich krank werden oder in Quarantäne müssen.