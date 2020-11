Ausnahmen bei der Maskenpflicht an Grundschulen fallen weg

Mit dem Ende der Herbstferien sind an Bayerns Schulen neue Corona-Regeln in Kraft getreten. Und damit gilt jetzt grundsätzlich - nur von begründeten Ausnahmen abgesehen - eine Maskenpflicht im Unterricht für alle Schüler. Vor den Herbstferien hatte es noch Ausnahmen in den Landkreisen Neumarkt, Schwandorf und Cham gegeben.

Neue Anträge auf Masken-Befreiung "aussichtslos"

Wie das Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz mitteilte, wolle man auch keinen erneuten Antrag zur Befreiung der Maskenpflicht bei Grundschülern am Sitzplatz einreichen. Das sei aussichtslos, so ein Sprecher des Landratsamtes. Auch der Landkreis Cham teilte auf BR-Anfrage mit, dass die Maskenpflicht am Sitzplatz für Grundschüler akzeptiert werde. Wie die Regierungen in Niederbayern und der Oberpfalz mitteilten, seien diesbezüglich auch noch keine Anträge eingegangen. In fast allen Landkreisen gab es diese Maskenpflicht am Sitzplatz für Grundschüler auch schon vor den Herbstferien. Diese wurde angeordnet, wenn der Inzidenzwert im Landkreis einen Wert von 50 überschreitet. Das ist jetzt in ganz Bayern der Fall. Die Landkreise Schwandorf, Cham und Neumarkt hatten sich jedoch dafür eingesetzt, dass die Grundschüler während des Unterrichts keine Maske tragen müssen. In Neumarkt galt diese Aufhebung der Maskenpflicht für Grundschüler am Sitzplatz für zwei Tage, in Schwandorf vier Tage lang.

Schüler halten Maskenpflicht offenbar weitgehend ein

Eine Umfrage bei verschiedenen Schulen der Oberpfalz hatte ergeben, dass die Schüler die Maskenpflicht sehr diszipliniert durchziehen und gut hinnehmen. Die Maskenpflicht solle pragmatisch gehandhabt werden, hieß es. Zum Essen und Trinken dürfen die Masken selbstverständlich abgenommen werden. Aber auch in den Lüftungspausen - also circa alle 45 Minuten für mindestens fünf Minuten – und im Freien, zum Beispiel auf dem Pausenhof, wenn genug Abstand gehalten werden kann, darf die Maske abgenommen werden. Die letzte Entscheidung treffe aber immer der jeweilige Lehrer.

Infektiologe Salzberger: Kleiner zusätzlicher Beitrag zur Eindämmung

Der Infektiologe Professor Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg bewertet die Maßnahme angesichts der aktuellen Zahlen positiv: "Das ist sicherlich noch ein kleiner Beitrag zur Vermeidung von Übertragungen. Grundschüler sind in der Regel nicht so häufig betroffen, wie die älteren Schüler. Aber Infektionen werden ja insgesamt häufiger. Insofern ist das eine vorausschauende Maßnahme und kann dazu führen, dass die Schulen offenbleiben." In allen Landkreisen in Niederbayern und der Oberpfalz liegt der Inzidenzwert mindestens über 100. Die Maßnahmen gelten bis Ende November und dann werden sie je nach Entwicklung der Infektionen angepasst.