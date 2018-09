Auslosung zum TV-Duell: Söder wird die erste Frage gestellt

Am Mittwoch um 20.15 Uhr treffen die Spitzenkandidaten von CSU und Grünen, Markus Söder und Ludwig Hartmann, beim TV-Duell im BR-Fernsehen aufeinander. Moderiert wird die einstündige Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Zwei Tage vor dem Duell hat der BR-Chefredakteur live bei BR24 ausgelost, welchem der beiden Politiker am Mittwoch die erste Frage gestellt wird. Das Ergebnis: Sie geht an Markus Söder.

Warum Söder gegen Hartmann?

Grundlage für die Duell-Entscheidung ist die jüngste infratest dimap-Umfrage (BayernTrend) vom 12. September, wonach die CSU auf 35 Prozent, die Grünen auf 17 Prozent kommen würden. Die Grünen haben somit sechs Prozentpunkte Vorsprung auf die drittplatzierten Parteien: SPD, Freie Wähler und AfD mit jeweils elf Prozent.

Die übrigen Parteien im "Fünfkampf"

Um allen weiteren Parteien, die dieser Umfrage zufolge Chancen haben, ins Maximilianeum einzuziehen, angemessene Darstellungsmöglichkeiten zu geben, wird es darüber hinaus am Freitag 20.15 Uhr einen 90-minütigen "Fünf-Kampf" geben. Daran nehmen die Spitzenvertreter der fünf Parteien teil, die dem jüngsten BayernTrend zufolge bei mindestens fünf Prozent liegen: SPD, Freie Wähler, AfD, FDP und Linke. Moderiert wird die Sendung von Ursula Heller und Christian Nitsche.

BR Wahlarenen

Teil des Gesamtkonzepts sind auch die vier "BR Wahlarenen", in denen sich die Spitzenkandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien im Oktober direkt den Fragen des Publikums stellen. Moderiert werden die Sendungen von Ursula Heller und Christian Nitsche.

Den Auftakt macht am 2. Oktober in Straubing Ludwig Hartmann für Bündnis 90/Die Grünen. Am 3. Oktober ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in der BR Wahlarena in Fürth zu Gast. Die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, stellt sich den Fragen am 9. Oktober in Augsburg, einen Tag später findet die BR Wahlarena mit dem CSU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Markus Söder in Bad Aibling statt.