Auslaufmodell Solnhofener Platten: Firmen-Sterben im Altmühltal

Die Gemeinde Solnhofen im Altmühltal kämpft mit einem Firmensterben. Reihenweise haben die dort ansässigen steinverarbeitenden Betriebe aufgegeben.

Grund dafür ist ein massiver Absatzrückgang bei den in der Region abgebauten Solnhofener Platten. In ihnen finden sich nicht nur 150 Millionen alte Fossilien, wie der weltbekannte Urvogel Archaeopteryx. Über Jahrhunderte war der Naturstein auch als Bodenbelag ein konstanter Verkaufsschlager. Doch die Zeiten sind nun vorbei.

Viele der Steinbrüche im Altmühltal liegen brach. Nur selten hört man noch, wie Arbeiter die weltberühmten Solnhofener Platten mit einem kleinen Hammer auf Qualität abklopfen. Viele von ihnen haben ihren Job aufgegeben, denn die Natursteine haben massive Konkurrenz bekommen.

Imitate machen Solnhofener Platten Konkurrenz

Seit der Jahrtausendwende kopiert die Keramikindustrie die Solnhofener Platten. Optisch kommen die Imitate dem Original mittlerweile ziemlich nahe. Allerdings klingen sie anders und fühlen sich auch anders an, nicht so seidig und warm wie der Solnhofener Kalkstein.

Einen großen Unterschied gibt es jedoch auch beim Preis. Die Kopien kosten nur die Hälfte der Solnhofener Platten, für die je nach Qualität und Stärke 80 bis 120 € pro Quadratmeter zu zahlen sind.

Massiver Umsatzeinbruch und Insolvenzen

Dass viele Bauherren lieber zur günstigeren Alternative greifen, spüren die steinverarbeitenden Betriebe in Solnhofen. Ihr Umsatz ist um den Faktor 7 eingebrochen, berichtet Holger Weisel. Er ist Geschäftsführer der SSG Solnhofen, einer der derzeit fünf steinverarbeitenden Betriebe am Ort.

Noch vor einem Jahrzehnt gab es in der Kommune über zwei Dutzend solcher Firmen. Die meisten dieser Betriebe hat die Billig-Konkurrenz der Keramik-Imitate in die Insolvenz getrieben.

Zukunft als klimafreundliches Naturprodukt

Dennoch glaubt Weisel an eine Zukunft für die Solnhofener Platten und setzt dabei auf die junge Generation: "Wenn die Jungen nicht nur für Fridays for Future demonstrieren, sondern den Klimaschutz auch leben, ist mir um die Solnhofener Platten nicht bang. Denn das ist ein Naturprodukt, das in Handarbeit abgebaut wird, also nahezu CO2-neutral und damit klimafreundlich ist."

Auf lange Sicht rechnen sich Solnhofener Platten auch, denn mit ihnen spart man teure Energie. Sie sind ideale Wärmeleiter und deshalb für Fußbodenheizungen besser geeignet als Keramik oder Holz.

Lange Tradition als exklusiver Bodenbelag

Wie widerstandsfähig Solnhofener Platten sind, kann man in nahezu jedem Schloss und jeder Kirche entlang der Donau sehen. Dort halten die hellgelben bis beigen Platten selbst großen Besucherströmen stand. Schon die Römer haben die Platten gekannt und geschätzt. Systematisch abgebaut und verarbeitet wurden sie seit der Barockzeit.

Im Wohnzimmer über Meeresboden spazieren

Die Natursteinplatten stammen aus der Zeit vor 150 Millionen Jahren, als das bayerische Altmühltal noch ein tropisches Meer mit Inseln und Korallenriffen war, in dem Riesenkrokodile schwammen und über das der Urvogel Archaeopteryx flog.

Auch der Urvogel findet sich als Fossil im Solnhofener Kalk. Die Platten mit den großen Einschlüssen hängen weltweit in Museen. Doch auch in den Bodenbelägen finden sich versteinerte kleine Fische, Ammoniten oder Garnelen.

In den Augen des Paläontologen Martin Röper sorgen die Solnhofener Platten für ein einzigartiges Raumerlebnis:

"Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch ihr Wohnzimmer und haben Meeresboden unter den Füßen. Sie schreiten über ein tropisches Paradies mit phantastischen Korallenriffen und betreten 150 Millionen alte Geschichte. Jede dieser Platten ist ein Unikat!" Dr. Martin Röper, Paläontologe und Direktor des Geozentrums Solnhofen