Auslastung der oberfränkischen Intensivstationen unterschiedlich

Die Auslastung der Intensivstationen in Oberfranken ist regional sehr unterschiedlich, insgesamt aber angespannt, auch wenn die Fallzahlen langsam zurückgehen. Während sich die Situation in Bamberg entspannt, müssen im Landkreis Bayreuth noch viele Covid-19-Patienten intensiv behandelt werden.

Noch drei Betten im Raum Hof

In Stadt und Landkreis Hof stehen in den Kliniken Hof und Münchberg insgesamt noch drei Intensivbetten zur Verfügung. Von den aktuell 41 Intensivpatienten in beiden Häusern sind neun mit dem Coronavirus infiziert.

Kapazitätsengpässe im Landkreis Bayreuth

Im Klinikum Bayreuth werden derzeit knapp 100 Covid-19-Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation. Sechs von insgesamt 58 Intensivbetten sind aktuell frei. Im Bayreuther Landkreis hingegen sind die Kapazitäten bereits erschöpft: Die sechs Intensivbetten der Sana-Klinik Pegnitz sind belegt. Im benachbarten Kulmbach ist nur noch ein Intensivbett frei. Hier benötigen von 37 Corona-Patienten sechs eine Intensivbehandlung.

Situation in Bamberg stabil

Etwas entspannter ist die Lage in Bamberg. Im dortigen Klinikum werden 49 Covid-Patienten behandelt, acht von ihnen auf der Intensivstation. Hier könnten weitere sieben Intensivpatienten untergebracht werden. Im Landkreis Bamberg sind die Intensivbetten zwar gut ausgelastet, laut Landratsamt können die Kapazitäten aber bei Bedarf erhöht werden. Drei Intensivbetten sind noch frei, im benachbarten Forchheim sind zwei unbelegt.

Weniger Auslastung in Regiomed-Kliniken

In den beiden oberfränkischen Regiomed-Krankenhäusern in Coburg und Lichtenfels hat sich die Situation etwas entspannt. Während in Coburg noch fünf der insgesamt 34 Intensivbetten frei sind, sind es in Lichtenfels sieben. In beiden Krankenhäusern zusammen werden derzeit 69 Covid-19-Patienten behandelt. Im benachbarten Kronach stehen noch zwei leere Intensivbetten bereit.

Keine Engpässe in Klinkum Fichtelgebirge

Recht entspannt stellt sich auch die Lage im Landkreis Wunsiedel dar: In den beiden Häusern des Klinikums Fichtelgebirge in Selb und Marktredwitz werden derzeit 13 von 20 Intensivbetten genutzt. Drei der Intensivpatienten sind mit dem Coronavirus infiziert. Das Klinikum in Selb hat separate Covid-Stationen eingerichtet.