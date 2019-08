Ausländische Studierende zieht es an die TH Deggendorf

Studierende aus über 100 Nationen schreiben sich jedes Jahr an der TH Deggendorf ein. Im kommenden Wintersemester geht die Hochschule davon aus, dass der bisherige Anteil von 20 Prozent ausländischer Studierender gehalten, eventuell sogar noch weiter überschritten wird. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks teilte die Hochschule mit, dass Studierende vorwiegend aus Indien, Pakistan, Nigeria, aber auch aus Jordanien, Mexiko und Südamerika kämen.

Englischsprachige Studiengänge

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) hat bereits kurz nach der Jahrhundertwende den ersten englischsprachigen Studiengang, "International Management" eingeführt, gefolgt von einem englischsprachigen Masterstudiengang in "Electrical Engineering". Im hauseigenen "European Campus" in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn wird ausschließlich in Englisch gelehrt. Die THD bietet über das "International Office" umfangreiche Betreuung und Hilfe für ausländische Studierende an.

Gute Karrierechancen in Deutschland

Gute Karrierechancen in Deutschland lockten viele der ausländischen Studierenden an, so die THD weiter. Viele kämen über Erasmus-Partner, aber auch von den übrigen Partneruniversitäten weltweit, mit denen bilaterale Kooperationen gepflegt würden. In den deutschsprachigen Ingenieurstudiengängen seien derzeit auch einige malaysische Regierungsstipendiaten eingeschrieben. Einige Absolventen nutzten das kostenlose Studium in Deutschland auch, um Ihre Kenntnisse dann in ihren Heimatländern einzusetzen.

Gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung

Für ein Studium in Deutschland, auch wenn die Studienfächer auf Englisch gehalten werden, setze die THD gute Deutschkenntnisse voraus. Seit kurzem sei ein Trend zu erkennen, wonach die Studienprogramme in deutscher Sprache im Ausland immer beliebter würden und das Interesse am Deutsch lernen zunehme.

Hervorragende Studien- und Lebensbedingungen

Laut eines Berichts des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) habe Deutschland als Studienland sehr an Attraktivität gewonnen und rangiere nun als das beliebteste nicht-englischsprachiges Gastland. Die Studien- und Lebensbedingungen in Deutschland seien hervorragend, ebenso die Berufschancen und die Betreuung an den Hochschulen exzellent und umfangreich. Die Abschlüsse sind außerdem international anerkannt, was ein Studium in Deutschland zusätzlich attraktiv macht.

Ausländische Studierende sind in der Stadt Deggendorf gern gesehen

Die Stadt Deggendorf sieht dem Ansturm der internationalen Studiengäste gelassen entgegen. Im Gespräch mit dem BR weist die Stadt darauf hin, dass es keine Engpässe bei der Wohnungssuche gäbe. Zur Zeit werde eine neues Studierenden-Wohnheim in der Unteren Himmelsreichstraße gebaut. Am Erstsemstertag präsentiere sich die Stadt mit Tipps und Hinweisen.