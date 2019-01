10.01.2019, 17:41 Uhr

Ausländische Fachkräfte gegen den Pflegenotstand

175.000 neue Altenpfleger werden in den kommenden 15 Jahren benötigt, so Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Viele Pflegeeinrichtungen werben Mitarbeiter aus dem Ausland an. So auch die Innere Mission München.