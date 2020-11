Ausgleichsfläche: Flussuferläufer bekommen Biotop am Lech

Bei der Erneuerung einer Bahnbrücke über den Fluss Isen bei Dorfen im Landkreis Erding musste in den Lebensraum des dort vorkommenden Flussuferläufers eingegriffen werden. Der Flussuferläufer gilt als stark gefährdet und steht auf der roten Liste der Brutvögel in Deutschland. Da ein Ausgleich für den Eingriff vor Ort nicht möglich war, wurde nach einer Ausgleichsfläche gesucht – und gefunden.

Kies-Insel bei Schongau als Rückzugsraum

In Abstimmung mit den Naturschutzbehörden wurde die Maßnahme an der Lechinsel bei Schongau als Ausgleich festgelegt. Darum gestalteten die Umweltexperten der Bahn jetzt die Kiesinsel im Lech an einer Staustufe in Kinsau nördlich von Schongau um. Damit sollen Lebens- und Brutmöglichkeiten für die geschützte Vogelart geschaffen werden. Auch der nicht so häufig vorkommende Flussregenpfeifer soll dann hier siedeln können.

Baumfällung für freie Kiesflächen

Damit sich der gefährdete Flussuferläufer wohl fühlt, werden unter anderem Fichten entfernt und kiesige Flachwasserbereiche sowie von Bewuchs befreite Kiesflächen angelegt. Jetzt ist die ideale Zeit für solche Maßnahmen, da Herbst und Winter außerhalb der Vogelbrutzeit liegen.

Die Arbeiten werden eng abgestimmt - die Naturschutzbehörde des Landkreises Weilheim-Schongau, das Wasserwirtschaftsamt sowie der Verein "Lebensraum Lechtal" und der Kraftwerksbetreiber Uniper sind mit im Boot.