Ausgiebige Geisterfahrt im Kreisverkehr führt zu Unfällen

Eine Serie von Unfällen hat in der Nacht auf Sonntag eine Geisterfahrerin verursacht - in einem Kreisverkehr in Kaufbeuren.

Auch ein Polizeiauto blieb nicht verschont

Aus bisher unbekanntem Grund fuhr sie mehr als zehn Minuten lang im Kreis - und zwar entgegen der Fahrtrichtung. Dabei musste ihr laut Polizei zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen, wodurch es gegen den Bordstein stieß und seine Felge beschädigte. Sodann streifte sie ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug am Außenspiegel. Und als ein Polizeiauto schließlich versuchte, die Geister-Kreisfahrerin zum Anhalten zu bewegen, fuhr sie diesem ungebremst von hinten auf.

Frau war nüchtern

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stand die 61-Jährige nach Polizeiangaben vollkommen neben sich und konnte ihr Verhalten selbst nicht erklären. Ein Alkoholtest verlief negativ. Um einen möglichen Medikamentenmissbrauch zu prüfen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.600 Euro geschätzt.