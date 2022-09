Ausgezeichnete Streuobstprojekte in Mittel- und Unterfranken

Streuobstwiesen zählen laut Bayerischem Landwirtschaftsministerium mit rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Seit 1965 sind den Angaben zufolge rund 70 Prozent der Streuobstbestände in Bayern verschwunden. Mit einem "Streuobstpakt" will der Freistaat gegensteuern. Nun hat er drei Initiativen aufgezeichnet, die sich ums Streuobst verdient gemacht haben.

Sinnvolle und nachhaltige Nutzung

Die ausgezeichneten Streuobst-Projekte aus Mittel- und Unterfranken würden auf wunderbare Art und Weise zeigen, wie der Erhalt und die Förderung bayerischer Streuobstwiesen durch eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung gelingen kann, teilt Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) mit.

Gewinner aus Mittel- und Unterfranken

Gewonnen haben neben Burgbernheim in Mittelfranken mit seinen gut 30.000 Streuobstbäumen die zwei unterfränkischen Projekte "MainSchmecker" aus Margetshöchheim (Lkr. Würzburg) und "Am Birnbaum wächst das Welterbe" aus Oberaurach (Lkr. Haßberge).

Aus 70 Bewerbungen ausgesucht

Die drei Gewinner waren aus mehr als 70 Bewerbungen ausgewählt worden, so das Ministerium. Alle drei werden im September in München mit einer Urkunde geehrt. Sie erhalten zudem ein Marketingpaket in Höhe von jeweils 7.000 Euro.

Gegen den Rückgang der Streuobstwiesen

Der Wettbewerb des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums wurde vom EU-Projekt "LUIGI" gefördert, das im Rahmen eines Strukturförderungsprogramms dem Rückgang der Streuobstwiesen im Alpenraum entgegenwirken soll.