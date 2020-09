Ausgezeichnet: Fränkische Schweiz kürt schwerste Kirsche

Im Juli, genau gesagt am 13.07.20, wurde die in diesem Jahr schwerste Kirsche der Fränkischen Schweiz im Obstgroßmarkt in Igensbach gewogen. Mit 28,6 Gramm übertraf sie das Gewicht des Vorjahressiegers, der 22,3 Gramm auf die Waage gebracht hatte. Zur Einordnung: Handelsübliche Kirschen wiegen etwa zehn Gramm.

Kirschkönigin zeichnet schwerste Kirsche der Fränkischen Schweiz aus

Nun wird der Obstbauer, der die Kirsche geerntet hat, ausgezeichnet. Die Preisverleihung auf dem Gelände des Obstgroßmarktes wird vom Landrat des Landkreises Forchheim, Hermann Ulm (CSU), und der amtierenden Kirschenkönigin Rebecca Daut vorgenommen.

Kirsch-Wettbewerb findet zum zweiten Mal statt

Der Wettbewerb wurde im Juni ausgelobt und findet bereits zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr nahmen 35 Obstbauern aus der Fränkischen Schweiz teil. Der Sieg ging an einen Obstbauern aus Ermreuth (Lkr. Forchheim).