Ausgezeichnet: "Blaue Flagge" für drei oberfränkische Badeseen

Drei oberfränkische Badeseen sind erneut mit der "Blauen Flagge" ausgezeichnet worden. Alle drei liegen sie im Landkreis Lichtenfels: Der Ostsee in Bad Staffelstein, der Badesee in Ebensfeld und der Rudufersee in Michelau sind bayernweit die einzigen Badeseen, mit diesem Umweltgütesiegel.

"Blaue Flagge" für hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards

Die Auszeichnung steht für eine gute Wasserqualität, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit. Die Auszeichnung gilt jeweils für ein Jahr. Die Wasserqualität müsse regelmäßig gemessen werden, aber auch saubere Sanitäranlagen und eine korrekte Müllentsorgung werden gefordert und müssen nachgewiesen werden.

Oberfränkische Badeseen zum widerholten Mal ausgezeichnet

Die "Blaue Flagge" wird von der Stiftung für Umwelterziehung (FEE) vergeben. Der Verein zeichnet Sportboothäfen und Badestellen an Küsten und Binnengewässern aus. In Deutschland tragen aktuell 45 Badestellen die Auszeichnung. Der Ostsee in Bad Staffelstein und der Badesee in Ebensfeld wurden erstmals 2011 ausgezeichnet. Der Rudufersee in Michelau trägt die Auszeichnung seit 2014.