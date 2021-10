Ausgewilderter Bartgeier erkundet Österreich

Das im Juni ausgewilderte Bartgeier-Weibchen "Bavaria" hat den Nationalpark Berchtesgaden verlassen. Der Vogel ist auf großer Erkundungstour und wurde in Ostösterreich geortet. Am 17. Oktober sei der Geier seinem natürlichen Wandertrieb gefolgt, sagen die Experten. Gestern befand sich "Bavaria" rund 230 Kilometer Luftlinie vom Nationalpark entfernt an der Bergkette Rax an der Grenze zu Niederösterreich und der Steiermark. Das hat Projektleiter Toni Wegscheider mitgeteilt.

Wally verließ wohl der Mut

Die zweite Bartgeier-Dame wollte ihr folgen. Dann aber habe sie wohl der Mut verlassen und sie sei abgedreht, zurück in den Nationalpark, so Wegscheider. Doch auch bei "Wally" gehen die Experten davon aus, dass sie in Kürze den Nationalpark verlassen wird. Junge Bartgeier besitzen einen angeborenen Wandertrieb. Sie erkunden in den ersten Lebensjahren tausende Quadratkilometer Gebirgsraum auf der Suche nach Nahrung, einem eigenen Revier oder einem künftigen Partner zur Fortpflanzung.

Wiederansiedlungsprogramm für Bartgeier

Wally und Bavaria waren im Juni im Zuge eines europäischen Wiederansiedlungsprogrammes in den Nationalpark Berchtesgaden gebracht worden. Mitte August waren die beiden jungen Bartgeier zu ersten Auslandsflügen ins benachbarte Österreich gestartet, sind aber immer wieder zurückgekehrt.

Bartgeier zum Zuschauen

Bartgeier haben eine Spannweite von bis zu 2,90 Metern. Vor gut 100 Jahren wurden sie in Deutschland ausgerottet. Interessierte können die Flugaktivitäten der Bartgeier ab sofort auf der Webseite des Landesbund für Vogelschutz mitverfolgen: www.lbv.de/bartgeier-auf-reisen.