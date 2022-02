Ausgewilderte Luchse verlieren genetische Vielfalt

Höchster Luchsbestand seit langer Zeit

Kein Foto von einem Luchs. Trotzdem ist der Wissenschaftler mit der Entwicklung des Luchsbestands in den vergangenen Jahren zufrieden. 33 Tiere im vergangenen Winter, das sei die höchste Luchszahl bisher in der Geschichte der Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava. Zusammen mit den Luchsen in den übrigen Regionen im Bayer- und Böhmerwald umfasst die Population wohl rund 140 Tiere.

Bayerwaldluchse haben wenig Vorfahren

Der Luchsbestand im Bayerischen Wald geht auf zwei Wiederansiedlungsprojekte zurück. So wurden in den 1970er Jahren im Nationalpark zwischen fünf und sieben Luchse ausgewildert. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Zunächst sei die Population gewachsen, dann aber stagniert, erklärt Heurich. Deswegen seien in den 1980er Jahren in Tschechien weitere 17 Luchse ausgewildert worden. Seitdem entwickle sich der Bestand gut.

Dauerhaftes Überleben der Luchse nicht gesichert

Wissenschaftler vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt haben die Entwicklung von ausgewilderten Luchspopulationen untersucht und dabei besonders die genetische Vielfalt in den Fokus ihrer Arbeit gerückt. Das Ergebnis: Ausgewilderte Luchsvorkommen haben eine geringere genetische Vielfalt als ihre natürlich vorkommenden Artgenossen.

Marco Heurich erklärt: "Wir wissen ja nicht, wie viele der ausgewilderten Tiere sich überhaupt fortpflanzen. Wenn in den Anfangsjahren nur wenige Luchse in einer Population sind, geht genetische Vielfalt rasch verloren. Wenn zum Beispiel ein Tier stirbt. Und der zweite Effekt ist die Inzucht. Wenn wenige Exemplare in einem Lebensraum vorkommen, paaren sich auch eng verwandte Individuen. Das führt zu einer reduzierten Vitalität einer Population."

Ein Beispiel kennt Luchsforscher Heurich aus Kroatien und Slowenien. Dort wurden vor einigen Jahren lediglich sechs Tiere ausgewildert. Jetzt erkennen Wissenschaftler, dass die Tiere dort weniger Junge gebären und früher sterben. Deswegen versuche man dort jetzt weitere Luchse aus den Karpaten anzusiedeln, so Marco Heurich.

Forderung: Luchslebensräume vernetzen

Um dauerhaft die genetische Vielfalt der Luchspopulation in Mitteleuropa zu erhalten, brauche man zwischen 500 und 1.000 Tiere, schätzt Heurich. Allerdings besetzen die scheuen Katzen riesige Reviere, ihr Streifgebiet kann bis zu 200 Quadratkilometer umfassen. Deswegen müssen die Lebensräume der aktuell vorkommenden Luchspopulationen vernetzt werden, fordern Artenschützer. Und zwar europaweit.

"Da wird derzeit diskutiert, ob man im Erzgebirge und Thüringer Wald durch Luchsauswilderungen sogenannte 'step stones' schaffen kann", erklärt Heurich. Er und seine Forscherkolleginnen und -kollegen haben in einer Simulation berechnet, dass die Ansiedlung von zwölf bis 16 Tieren im Thüringer Wald einen entscheidenden Beitrag zum dauerhaften Arterhalt leisten könnte. "Durch so eine Wiederansiedlung könnten wir im gesamten Gebiet - quer durch Deutschland - die Zahl der Luchse auf bis zu 1.000 Tiere steigern. Und wir hätten eine Verbindung ihrer Lebensräume geschaffen."

Luchse sind nicht überall willkommen

Längst nicht jeder aber ist bei Thema Luchs so begeistert wie Marco Heurich. Die Hauptnahrung der Katzen sind in der Regel Rehe, die auch in der Jägerschaft begehrte Beute sind. Noch immer werden die streng geschützten Luchse illegal gejagt - und oft als Jagdtrophäe gehandelt.

Außerdem beeinträchtigt die moderne Gesellschaft die Lebensräume der Tiere massiv: Ihre Reviere werden von Straßen oder Siedlungen zerschnitten, der Freizeitdruck in freier Natur erschwert die Nahrungs- und Partnersuche der scheuen Katzen. Luchsschutz ist deswegen eine europaweite Aufgabe, mahnt Marco Heurich.

Luchsnachweise im Fichtelgebirge als Glücksfall

Ein Bild aus einer Fotofalle im Fichtelgebirge hat Luchsforscher Ende vergangenen Jahres sehr gefreut. Auf dem Bild waren die Tiere "Julchen" und "Finn" gemeinsam abgelichtet. "Julchen" ist ein aus dem Bayerischen Wald stammendes und im Fichtelgebirge ausgewildertes Weibchen, "Finn" ein aus dem Steinwald zugewanderter Kuder, ein Männchen.

Noch sind die beiden jungen Luchse nicht geschlechtsreif - schaffen sie es aber, weiter Kontakt zueinander zu halten, könnte sich im Fichtelgebirge im kommenden Jahr wieder Luchsnachwuchs einstellen. Es wäre der erste seit weit mehr als 300 Jahren. "Julchen", "Finn" und ihre eventuellen Jungen könnten zusammen eine Art Grundstein für die weitere Verbreitung der Luchse sein - aus dem Bayerischen Wald nach Norden. Umgekehrt können sie aber auch in Richtung Süden zur Vergrößerung der genetischen Vielfalt der Bayerwaldluchse beitragen.