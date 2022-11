Ausgetrickst: Denkmal-Umwidmung verhindert Neonazi-Kundgebung

Hunderte Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag in Wunsiedel ihre Haltung gegen Rechtsextremismus zum Ausdruck gebracht. Anlass war ein seit einigen Jahren immer am Vorabend des Volkstrauertags stattfindender Marsch der Neonazi-Kleinstpartei "III. Weg" im Norden der Stadt. Dieser zählte in diesem Jahr laut Polizei rund 120 Teilnehmer, weniger als in den Jahren zuvor.

Rechtsextreme sagen Kundgebung wegen Denkmal-Umwidmung ab

Ursprünglich hatte ein rechtsextremer Aktivist eine weitere Kundgebung im Umfeld des Wunsiedler Kriegerdenkmals angemeldet. Diese wurde aber kurzfristig abgesagt. Aus einer Ansprache ebendieses rechtsextremen Aktivisten vor Ort ging als Grund für die Absage die Umwidmung des Kriegerdenkmals durch den Wunsiedler Stadtrat hervor. Dieser hatte das Denkmal kurzfristig per Beschluss zum Mahnmal für den Frieden umgewidmet. Zusätzlich wurden dort gestern und heute 203 weiße Kreuze aufgestellt, die die Namen der Opfer rechtsextremistischer Morde seit 1989 tragen.

Wunsiedel ist bunt: Breiter Protest gegen Rechts

Dem Ganzen gegenüber stand der Protest eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses in der Innenstadt unter Federführung des Netzwerkes "Wunsiedel ist bunt". Die daran Beteiligten sprachen sich für Frieden, Toleranz und Demokratie aus. Hieran beteiligten sich laut Zählung der Polizei etwa 300 Personen, ein weiterer Protestzug aus dem politisch linken Spektrum zählte demnach in der Spitze etwa 400 Menschen. Laut Polizei, die mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort war, verliefen dabei alle in der Stadt durchgeführten Demonstrationen friedlich.