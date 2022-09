65-Jähriger stürzt am Mittenwalder Höhenweg in den Tod

Das Unglück passierte ziemlich genau in der Mitte des Klettersteigs: Laut Polizeiinspektion Penzberg war der 65-Jährige aus Abensberg (Niederbayern) am Montagvormittag mit einer 43-jährigen Begleiterin, ebenfalls aus Abensberg, unterwegs. Kurz nach der Südlichen Linderspitze rutsche er aus und stürzte rund 200 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab. Ein hinzugezogener Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun.

Absturzstelle am Grat

Der Mittenwalder Höhenweg gilt als als einfacher Klettersteig, da er in den niedrigsten Schwierigkeitsbereichen A und B liegt. Er verläuft auf einem Grat und ist an der Absturzstelle aufgrund des dort einfacheren Geländes nicht gesichert.

Bergwandern – die unterschätzte Disziplin

Laut dem Deutschen Alpenverein (DAV) ereignen sich nicht etwa beim Klettern oder Höhenbergsteigen die meisten Unfälle, sondern beim Bergwandern: Diese Unfälle machen knapp ein Drittel der Unfallmeldungen aus. Bergwandern wird dabei definiert als das Begehen von markierten Wegen und Steigen, die auch Klettersteigpassagen im Bereich A umfassen können.

Ausrutschen häufiges Problem

Für eine Studie zum Unfallpotenzial beim Bergwandern befragte die DAV-Sicherheitsforschung erfahrene Bergwanderer zu den Situationen, die sie am häufigsten in Bedrängnis oder eine Notlage gebracht haben. "Ausrutschen/Stolpern" wurde am zweithäufigsten genannt, und kommt damit direkt nach "Unwohl-/Unsicherheitsempfinden an einer Wegpassage".