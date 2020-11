Ausgeraucht: Polizei nimmt mutmaßliche Zigaretten-Diebe fest

Nach dem Diebstahl zahlreicher Zigarettenautomaten in der Region hat die Schweinfurter Kriminalpolizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Das teilen das Polizeipräsidium in Würzburg und die Staatsanwaltschaft in Schweinfurt mit.

Kripo fahndet nach Zigaretten-Dieben

In diesem Jahr waren zahlreiche Zigarettenautomaten in der Region, vor allem in den Landkreisen Schweinfurt und Rhön-Grabfeld, gestohlen worden. Die Diebe hatten es nach Polizeiangaben sowohl auf das Bargeld darin als auch auf die Zigaretten abgesehen. Im Oktober gründete die Kripo in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eigens eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Lupus", die nun offensichtlich erfolgreich war.

Festnahme im Landkreis Main-Spessart

Dabei kam die Polizei nach eigenen Angaben schnell an Hinweise. Am vergangenen Samstag sei schließlich die Festnahme der zwei Tatverdächtigen gelungen, in Schwebenried und Altbessingen im Landkreis Main-Spessart. Zuvor sollen die beiden Männer bereits in Gauaschach, Hundsbach und Obersfeld mehrere Zigarettenautomaten entwendet haben.