Ausgeraubt und stranguliert: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Umfangreiche Ermittlungen der Kripo Hof haben zur Festnahme von drei jungen Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren geführt. Sie werden verdächtigt, einen schweren Raub begangen zu haben, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

44-Jähriger mit Kordel stranguliert und ausgeraubt

Der Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft in allen drei Fällen an. Einer der Verdächtigen soll am 7. Juni nach einer Feier in Hof einen 44-Jährigen mit einer Kordel stranguliert haben, bis dieser auf dem Boden zusammengesackt sei.

Mann nach Raub "sichtlich gezeichnet"

Die beiden anderen Tatverdächtigen hätten daraufhin die Geldbörse des Mannes mit rund 500 Euro an sich genommen und seien geflüchtet. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, sei aber durch den Übergriff sichtlich gezeichnet gewesen, so die Polizei.