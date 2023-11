Ausgemustert: Krumme Karotten kommen nicht in die Tüte

In der Gundelfinger Gartenbauzentrale im Landkreis Dillingen ist gerade Hochsaison. Quasi minütlich bringen Gärtner aus der Umgebung ihre Ernte hierher. Die Gegend um Gundelfingen ist das größte Gemüseanbaugebiet in Schwaben. Spezialisiert haben sich die Gärtner auf Wurzelgemüse wie Karotten, Petersilienwurzeln oder Pastinaken.

Einer der rund 20 Gärtner, die der Genossenschaft angehören, ist Christoph Seifried. Auf einem seiner Felder erntet er Karotten. Auf diesem Feld hat er zum ersten Mal Karotten angebaut und ist jetzt gespannt, wie die Qualität ist. Die Wetterbedingungen waren heuer alles andere als ideal: Er konnte erst spät säen, weil der Boden im Frühjahr wegen des vielen Regens zu nass und deshalb nicht befahrbar war. Als die Samen dann endlich drin waren, war es jedoch zu trocken: Er musste bewässern.

So sind die Samen zumindest gleichmäßig aufgegangen - ein Vorteil, sagt der Gärtner und streicht über die feinen Blätter der Pflanzen. Die stehen dicht und gleichmäßig. "Das bedeutet, es gibt wohl keine Übergrößen, also Karotten, die zu dick sind. Die wären nämlich nicht vermarktbar", sagt der Gärtner. Ohne Bewässerung hätte er heuer wohl einen Komplettausfall gehabt. Allerdings werden die Vorschriften für den Bau und Betrieb von Brunnen immer strenger - die Gundelfinger Gärtner wissen nicht, wie lange sie noch in welchem Ausmaß bewässern dürfen.

20 Gärtner liefern Ernte an die Gartenbauzentrale

Welche Karotten vermarktbar sind, das zeigt sich in der Gartenbauzentrale in Gundelfingen. Von dort aus wird der Lebensmitteleinzelhandel in ganz Süddeutschland beliefert. Dort werden die Karotten zunächst eingelagert, dann sortiert. Wichtig für eine lange Lagerbarkeit ist, dass der Boden bei der Ernte feucht genug ist, sodass Erde am Gemüse hängen bleibt und es quasi wie einen Schutzmantel umgibt. Dann hält das Gemüse in den großen Lagerhäusern bei etwa 0,5 Grad und bis zu 95 Prozent Luftfeuchtigkeit den ganzen Winter über und kann nach und nach in den Verkauf.

An Christoph Seifrieds frisch geernteten Karotten hängt allerdings kaum Erde, es war zu trocken. Deshalb werden die bald in den Verkauf kommen - sofern sie den Qualitätskriterien standhalten. Der Gärtner wirft einen kritischen Blick auf den vollen Anhänger: Die meisten Karotten seien zu klein, außerdem nicht ganz glatt - weil es zu trocken war. Er hält eine angenagte Karotte hoch: Mäuse! Wegen der Trockenheit habe es heuer viele davon gegeben. Er geht davon aus, dass die meisten Karotten deshalb nicht als Speisekarotten in den Handel gehen werden, sondern als Futterkarotten vermarktet werden - zu etwa einem Viertel des Preises.

Zu groß, zu klein, zu krumm: Viele Karotten werden aussortiert

Über Förderbänder gelangen die Karotten in die Sortierhalle der Gartenbauzentrale. Dort ist es sehr laut, kühl und die Luft feucht. Der Geschäftsführer der Gartenbauzentrale, Werner Hopf, beugt sich über eine Holzkiste. "Die nennen wir Schwänz", sagt er und zeigt auf kleine, spitze Karotten. Die wurden aussortiert. Als Snackmöhren wären die eigentlich wunderbar, sagt er und beißt in eine Karotte. "Sie schmecken auch sehr gut". Aber, für die Vermarktung als Snackmöhren sind nur bestimmte Marken zugelassen.

Die größeren Karotten kommen über ein Förderband in den Polierer. Dort werden sie ganz fein gewaschen. Auch das Polieren ist eine Vorgabe des Handels. Das Ziel: Eine schöne Optik, auch wenn die Schale manchmal leicht verletzt wird. Das Karottenwaschwasser, gemischt mit der Erde, die an den Karotten war, wird übrigens in einer betriebseigenen Vorkläranlage aufbereitet – die Erde setzt sich ab und kommt wieder aufs Feld.

Kameras scannen Karotten rundum

Feucht glänzend und blitzsauber geht die Reise der Karotten weiter, zum Videosortierer, dem Kernstück der großen Sortieranlage, deren Förderbänder sich meterweit über die ganze Halle erstrecken. Im Videosortierer begutachten Kameras jede einzelne Karotte rundherum. Der Computer entscheidet dann, auf welches Förderband die Karotten geworfen werden. Dabei kommt es auch auf die Länge und den Durchmesser an: Für die Verpackung in den 1-Kilogramm-Plastikschälchen dürfen die Karotten nicht länger als 22 Zentimeter sein. Bei der Tüte sind die Vorschriften da nicht zu eng. Die schärfsten Kriterien gelten für die Karotten, die unverpackt und lose in den Verkauf gehen. Sie werden von Hand in grüne Kisten gepackt.