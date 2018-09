Ausgelaufenes Hydrauliköl hält Augsburger Feuerwehr auf Trab

Ein Sprecher der Feuerwehr Augsburg teilte heute mit, dass ein Schleifwagen für Straßenbahnschienen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine enorme Mengen Hydrauliköl verloren hat. Der Grund hierfür war ein technischer Defekt. Die Ölspur führte durch die halbe Innenstadt, vom Bismarckviertel über den Königsplatz bis zur Ulrichskirche.

Aufwändige Beseitigung der Ölspur

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an und konnte die Ölspur mit einem großen Aufwand beseitigen, insgesamt 82 Sack Ölbindemittel wurden laut eines Sprechers benötigt. Vier Stunden dauerten die Arbeiten an. Die Polizei sperrte das Gebiet während der laufenden Arbeiten ab.