Ausgefallene Weihnachtsmärkte in Niederbayern

Der Weihnachtsmarkt am Kuchlbauerturm in Abensberg (Lkr. Kelheim) findet heuer vom 27.11. - 22.12. statt. Die Turmweihnacht mit ihren Standorten Hundertwasserturm und KunstHausAbensberg der Brauerei Kuchlbauer hat in den letzten Jahren ein ganz besonderes Flair entwickelt. Neben den üblichen Schmankerlbuden lädt ein Erdhügelhaus zum Ausruhen und Aufwärmen ein. Alpakas in einem Freigehege sind besonders bei den kleinen Gästen beliebt.

Wichtel und Waldgeister bei der Waldweihnacht Schweinhütt

Bei der Waldweihnacht Schweinhütt (Lkr. Regen) wandern Gäste mitten durch einen Wald, der von Kerzen und Lagerfeuer erhellt wird, und immer wieder mit Wichteln und Waldgeistern überrascht. Er ist heuer vom 7. bis 8. Dezember sowie vom 14. bis 15. Dezember geöffnet. In den Waldhütten locken kulinarische Spezialitäten wie Sterz, Gselchtes, Fischpflanzerl, Roßwürst, Segnzelten. Dazu wird Obstgeist, Hexentrunk oder Weißweinpunsch gereicht. Abends wird eine Bayerische Weihnachtsgeschichte vorgeführt.

Der "Schwimmende Christkindlmarkt" Vilshofen