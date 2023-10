Ausgebüxtes Känguru Willi wieder zurück im Hofer Zoo

Vor zweieinhalb Wochen war das Känguru Willi plötzlich verschwunden - einfach ausgebüxt. Jetzt ist das Tier mit dem goldbraunen Fell wieder zurück im Hofer Zoo, teilte der Tierpark mit. Aufmerksame Passanten hatten Willi am Samstag gesichtet. Der Hofer Zoo wurde verständigt.

Mit dem Blasrohr betäubt und zurück ins Gehege gebracht

Der Leiter des Zoos konnte das Känguru mit einem Blasrohr betäuben. In einer Box ist das Tier in sein Gehege zurückgebracht worden. Das Känguru ist mittlerweile aus der Narkose aufgewacht, wohlauf und hat auch schon gefressen, heißt es. In den nächsten Tagen soll der Känguru-Bock tierärztlich durchgecheckt werden.

Ausgebüxtes Känguru mehrmals in Hof gesichtet

Das Känguru Willi war nach seinem Verschwinden in der Hofer Innenstadt mehrmals gesichtet worden. Das Tier konnte aber nicht eingefangen werden. Wie es entkommen konnte, ist nach wie vor unklar. Dass es verhungere, galt als unwahrscheinlich. Kängurus können sich von Blättern und Gras ernähren.

Die Bevölkerung war aufgerufen worden, das Tier der Polizei zu melden, sobald es irgendwo auftaucht. Eine Gefahr war laut Polizei von dem Tier nicht ausgegangen. Das Känguru Willi gilt als scheu. Willi ist auch nicht auf die Straße gesprungen, hat also den Verkehr nicht behindert.