Ausgebüxtes Känguru hopst im Chiemgau umher

Zuerst konnte der Gartenbesitzer in Rimsting am Wochenende wohl nicht ganz glauben, was er da sah: Auf seiner Wiese saß ein Känguru und fraß Gras. Doch das Tier war echt, und deshalb verständigte der Mann die Polizei in Prien. Doch die blieb ganz gelassen.

Polizei sucht keine Kängurus

Bei Kängurus wird die Polizei nicht aktiv, denn die Tiere sind ähnlich ungefährlich wie streunende Katzen. Außerdem hatte sich der Besitzer gegenüber den Beamten offenbar sehr entspannt gezeigt. "Jumper", so heißt das Känguru, büxe schon mal aus, käme aber immer wieder von selbst zurück. 2017 hatte "Jumper" deshalb schon einmal für Schlagzeilen gesorgt.

"Jumper" ist vermutlich wieder zu Hause

Diesmal hatte vermutlich der Wind ein Gatter aufgeweht und den Känguru-Ausflug zwischen Prien und Rimsting möglich gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier inzwischen schon wieder daheim ist. Weitere Känguru-Sichtungen hat es nämlich seit Samstag nicht mehr gegeben.