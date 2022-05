Ausgebüxte Esel und Pferde – Tierisch was los in Niederbayern

Drei ausgerissene Esel waren am Samstagabend auf einer Straße bei Spiegelau im Kreis Freyung-Grafenau unterwegs. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, touchierte ein 31-Jähriger im Vorbeifahren eines der Tiere leicht mit einem Außenspiegel. Der Autofahrer und der Esel blieben unverletzt. Am Auto entstand kein Sachschaden. Der Besitzer der Esel konnte laut den Beamten ausfindig gemacht werden. Er fing die Tiere wieder ein.

Vier Pferde auf Tour

Wenige Stunden später liefen im Zeilarner Ortsteil Pirach im Kreis Rottal-Inn vier Pferde auf einer Straße umher. Entsprechende Meldungen waren bei der Integrierten Leitstelle Passau und der Polizei eingegangen. Feuerwehrleute und eine Streife brachten die Pferde nach Lanhofen. Hier hatten sie den Beamten zufolge auf einer Koppel Reißaus genommen. Die Tiere sind wohlauf.