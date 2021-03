Ausgebüxt: Hund "Bobby" wartet bei der Polizei auf sein Herrchen

Die Polizei in Eschenbach in der Oberpfalz musste sich am Sonntag um einen "Ausreißer" kümmern. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, unternahm Hund Bobby auf eigene Faust einen Sonntagsausflug.

Polizeiliche Streichel- und Spieleinheiten

Gegen 14 Uhr wurde den Beamten das herrenloses Hündchen in der Nähe der örtlichen Schwimmhalle gemeldet. Nach einer vorübergehenden "Ingewahrsamnahme" der etwas anderen Art - mit Streichel- und Spieleinheiten sowie einer kleinen Stärkung, serviert durch Beamte der PI Eschenbach - konnte Bobby schließlich nach etwa zwei Stunden wieder an seinen 25-jährigen Besitzer ausgehändigt werden. Dieser vermisste ihn schon schmerzlich, so ein Sprecher.

Mutter und Tochter bringen Ausreißer zur Polizei

Die Polizei dankt ausdrücklich einer 38-jährigen Frau und deren Tochter aus Eschenbach, die sich des jungen Ausreißers annahmen und ihn sogar im Rahmen eines Spaziergangs zur Polizeidienststelle brachten. Über Social-Media-Plattformen konnte der Hundehalter schließlich ermittelt werden.