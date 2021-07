Ausgebuchtes Urlaubsziel: Allgäu statt Spanien

Spanien ist das beliebteste ausländische Reiseziel der Deutschen. Doch seit Anfang dieser Woche trägt Spanien das Label Hochinzidenzregion – mit weitreichenden Folgen für Urlauber: Sie müssen nach ihrer Rückkehr in Quarantäne. Deshalb versuchen viele Erholungssuchende, noch umzubuchen und in einer der Ferienregionen in Deutschland unterzukommen. Auch im Allgäu bekommen Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen vermehrt Anrufe von Urlaubern, die nach einem Platz an der Allgäuer Sonne suchen.

Vermieter könnten ihre Betten zehnfach belegen

Doch die bayerische Ferienregion ist bereits so gut wie ausgebucht. Auf ihrem Hof unterhalb des Grünten vermietet Angelika Soyer in Kranzegg im Oberallgäu Ferienwohnungen. Über mangelnde Nachfrage kann sie weiß Gott nicht klagen. "Die Buchungslage ist spitze und es kommen täglich weitere Buchungsanfragen. Wir könnten täglich 10 oder 20 Mal unsere Betten belegen", berichtet sie.

Zum größten Teil sind ihre Ferienwohnungen schon seit dem vergangenen Sommer ausgebucht, von Feriengästen, die jedes Jahr wiederkommen. Aber Soyer registriert auch Anfragen von Umbuchern, die eigentlich nach Spanien reisen wollten. Das erzählen ihr auch Kolleginnen und Kollegen, denn Soyer ist Sprecherin von "Mir Allgäuer", dem Verein der Vermieter für Urlaub auf dem Bauernhof.

Umbucherwelle von Spanienurlaubern

Genauso zufriedenstellend ist die Buchungslage auch bei vielen Allgäuer Hotels. Markus Rainalter vom Hotel Hanusel Hof in der Gemeinde Weitnau freut sich seit Ende Mai über eine hervorragende Auslastung. Und merkt längst auch die Umbucherwelle wegen der Einstufung Spaniens als Hochinzidenzregion. "Seitdem spüren wir eine nochmal erhöhte Nachfrage. Allerdings können wir die nicht bedienen: Wenn das Haus voll ist, ist das Haus voll", bedauert Markus Rainalter

Vermieter kritisieren Festhalten an der Inzidenz als "sinnfrei"

Was jetzt im Sommer zu viel ist, könnte im Herbst wieder zu wenig sein, wenn die Inzidenzen stark ansteigen. Das bereitet im Allgäu bei aller Zufriedenheit mit dem Sommergeschäft Sorgen. Hotelier Rainalter hofft darauf, dass die Politik ihre bisherige Strategie ändert. "Der alles entscheidende Punkt" sei eine Öffnung über den Herbst hinaus – unabhängig von den Inzidenzwerten.

Das sieht Angelika Soyer genauso. Sie warnt die Politik vor einer erneuten Schließung der Beherbungsbetriebe: "Wir sind nicht mehr bereit dazu. Es ist sinnfrei. Wir halten alles ein, die Gäste reisen an, wir kontrollieren, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind, wir halten Maßnahmen ein. Da sehe ich nicht ein, wenn wir so vorsichtig sind, dass wir wieder die Zeche zahlen."

Erneuter Lockdown wäre "völlig unverhältnismäßig"

Einen erneuten Lockdown für Hotels und Ferienwohnungen hielte sie für völlig unverhältnismäßig. Hotelier Markus Rainalter aus Weitnau hebt hervor, wie bereitwillig die Gästen alle Hygienemaßnahmen mittrügen: "Egal ob es die Testerei ist oder die Hygienemaßnahmen am Büffet – wir haben noch keinen Gast erlebt, der gesagt hat, das find' ich nicht so gut, deswegen komm ich nicht in den Urlaub."