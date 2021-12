Ausgebuchte Termine und lange Wartezeiten: Impfansturm in Bayern

Wer heute Morgen versucht hat, über das zentrale Webportal "Bayerisches Impfzentrum" einen Impftermin zu bekommen, der brauchte Geduld. Gefühlt lief die Website deutlich langsamer, als noch vor drei Wochen. Ähnlich war es zum Beispiel bei der regionalen Meldeplattform "Impfzentrum Augsburg". Hier bekam man einen Termin angeboten und wenn man draufklickte die Nachricht: "Termin ist schon vergeben". Anschließend wurde derselbe Termin wieder angeboten.

Termine schon nach Sekunden ausgebucht

Bei der Johanniter-Impfstelle Oberhaching dagegen musste man schnell sein. Neue Termine waren schon nach Sekunden wieder vergeben. Vielleicht alles nur Zufall oder Pech - aber vermutlich eher ein deutlicher Hinweis auf den Ansturm auf die Impfstellen, der wieder eingesetzt hat. Mancher bekam das in den vergangenen Tagen auch vor Ort zu spüren und musste trotz Termin stundenlang in der Schlange auf seine Impfung warten.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht darin aber auch etwas positives: "Es ist eigentlich gut, dass sich die Menschen diese holen wollen und dass auch wieder ein paar Erstimpfungen kommen und deswegen kommt es noch zu Wartezeiten. Ich gehe davon aus, dass jeder an seiner Stelle einen Beitrag leisten will, dass das wieder abnimmt."

Impfkapazitäten nehmen wieder zu

Viele bayrische Ärzte haben seit Freitag Überstunden gemacht und, laut kassenärztlicher Vereinigung, gut 190.698 Menschen geimpft. Davon 26.601 Erst- und Zweitimpfungen. Dazu kommen die Impfungen der mobilen Teams und der Impfzentren. Davon werden gerade viele in den Kommunen neu eingerichtet oder wieder hochgefahren, nachdem sie seit Sommer im Dornröschenschlaf lagen oder nur auf Sparflamme liefen.

So eröffnete heute etwa die Diakonie eine Impfstation am Augsburger Hauptbahnhof, ab morgen wird in Gundelfingen in der Brenzhalle geimpft. 81 Impfzentren gibt es in ganz Bayern und viele davon haben zusätzlich mehrere Außenstellen, außerdem sind, lauf Gesundheitsministerium, aktuell rund 250 mobile Impfteams bayernweit im Einsatz.

Impfen ganz effizient im Drive-In

Eine rekordverdächtige Leistung vollbrachten der Hausarzt Sebastian Völkl und sein Team in Nördlingen. Sie impften an einem Tag 1.000 Menschen - und die mussten nicht einmal aus ihren Autos aussteigen. In einem Drive-in standen fünf Ärztinnen und Ärzte bereit, jeder konnte kommen, einen Termin brauchte niemand. Alle 30 Sekunden eine Spritze – einen Vorteil haben Hausärzte gegenüber den Impfzentren: Sie müssten deutlich weniger dokumentieren, das spare pro Patient zehn Minuten, sagte Völkl dem BR.

Auch wenn die Menschen in den Autos schon am Morgen teilweise eineinhalb Stunden warten mussten, äußerten sich viele gegenüber dem BR überschwänglich. "Ich finde super, dass die Ärzte das in ihrer Freizeit machen", sagt ein Mann. Ein paar Autos dahinter meint ein anderer, der seine Mutter auf dem Beifahrersitz hat: "Meine Mutter kann nicht draußen drei Stunden im Stehen warten – so ist es viel besser!" Während eine Frau die Spritze gesetzt bekommt, sagt sie zur Ärztin: "Ich bin euch so dankbar!" Wegen der positiven Resonanz planen Hausarzt Völkl und sein Team das Drive-in-Impfen nach Weihnachten zu wiederholen.

Impfaktionen für Spontane auch in anderen Regionen

Nicht unbedingt so "spektakuläre" aber ähnliche Impfaktionen, oft ohne Terminzwang, gibt es in ganz Bayern. Wer will kann sich über die Internetseite des Gesundheitsministeriums zu Terminen informieren.

Übrigens muss sich keiner unbedingt an seinem Wohnort impfen lassen. Jeder kann sich z.B. über das zentrale Webportal "Bayrisches Impfzentrum" überall in Bayern einen Termin buchen. Das könnte z.B. für Münchner interessant sein, wo es momentan schwierig ist, einen Termin zu bekommen oder wer vielleicht am Wochenende seine Oma in der Oberpfalz besucht, könnte bei der Gelegenheit gleich mit ihr zum Impfen gehen.

Kapazitäten werden weiter ausgebaut

Wenn es so läuft, wie die Staatsregierung es erhofft, dann sollte es mit längeren Wartezeiten bald vorbei sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte auf Nachfrage des BR: "Den Landkreisen und kreisfreien Städten wurde gestattet, die Impfkapazitäten der Impfzentren mit Außenstellen und mobilen Teams ohne Begrenzung auf das Maß zu steigern, das zur Erfüllung des regionalen Bedarfs erforderlich ist. (…) Die Impfzentren wurden aufgerufen, sämtliche Kräfte vor Ort zu bündeln, um ihre Kapazitäten so schnell wie möglich hochzufahren."

Bremsschuh ist aber vielerorts der Personalmangel. Darum sollen bald auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker Impfungen durchführen können. Damit das unbeschränkt möglich ist, muss aber ein Bundesgesetz geändert werden, das noch diesen Monat im Bundestag beraten wird.

Allerdings hat sich die Kassenärztliche Vereinigung schon dagegen ausgesprochen und solche Pläne als "überflüssig" bezeichnet. Eventuell könnten es Tierhalter wiederum anders sehen: Wenn der Hund einmal wieder zu Entwurmung muss, könnte sich Herrchen bei der Gelegenheit gleich seine Corona-Booster-Impfung abholen.