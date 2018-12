Ausgebremste Lebensmittel-Kontrolleure: Grüne und SPD alarmiert

Der Wirbel um die neue Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) hat die Landespolitik erreicht. Nach SPD-Umweltpolitiker Florian von Brunn haben auch die Grünen die Staatsregierung aufgefordert, die Zuständigkeit der Behörde präziser zu formulieren. "Über Art und Umfang von Lebensmittelkontrollen entscheidet am Ende allein der Staat", erklärte Rosi Steinberger (Grüne), Vorsitzende des Umwelt-Ausschusses im Landtag.

Landratsämter waren in der Vergangenheit überfordert

Hintergrund: Am Verwaltungsgericht Regensburg haben sechs Lebensmittel-Betriebe erfolgreich dagegen geklagt, künftig von den KBLV-Kontrolleuren überprüft zu werden. Stattdessen sind hier weiterhin - wie vor der Schaffung der neuen Behörde - die Landratsämter zuständig. Diese waren allerdings in der Vergangenheit teilweise überfordert, etwa beim Skandal um "Bayern-Ei". Mehrere Lebensmittel-Skandale hatten erst dazu geführt, dass Anfang 2018 die neue und größer aufgestellte KBLV an den Start gegangen ist.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks gehören unter anderem zwei große Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren zu den Klägern gegen die Zuständigkeit des KBLV. Dabei handelt es sich um den Betrieb "Donautal Geflügelspezialitäten" im niederbayrischen Bogen, der zur Unternehmensgruppe Wiesenhof gehört, sowie um Betriebe der Wolf-Firmengruppe aus dem oberpfälzischen Schwandorf.

Wiesenhof wollte sich auf BR-Anfrage nicht äußern und teilte mit, das mache man bei einem "schwebenden Verfahren" grundsätzlich nicht.

Bedingungen sind zu ungenau formuliert

Die Begründung für die Klage lautet laut Prozessbeteiligten: Die Unternehmen bräuchten verlässliche Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Kontrollen ausgeführt werden. Das Gericht in Regensburg war dieser Linie gefolgt. Die Richter argumentieren, dass die Bedingung für die Zuständigkeit des KBLV - ein Betrieb muss mindestens 1,5 Millionen Konsumenten erreichen - zu ungenau formuliert ist.

SPD-Politiker von Brunn erklärte am Mittwoch, er könne sich vorstellen, dass die Unternehmen ein Interesse daran hätten, weiter von den Landratsämtern kontrolliert zu werden. Ähnlich äußert sich Rechtsanwalt Alfred Hagen Meyer, der als einer der führenden Anwälte im Bereich Lebensmittel gilt. "Diese Betriebe fürchten, dass durch die neue Kontroll-Behörde ein anderer Wind weht", sagte Meyer auf BR-Anfrage. "Am Ende werden sie aber zu Recht nicht verhindern können, dass die KBLV zuständig ist."

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bekräftigte am Mittwoch auf BR-Anfrage, sein Ministerium prüfe eine Revision gegen das Regensburger Urteil. Sollte es dazu kommen, dürfte die Zuständigkeit des KBLV letztlich vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof entschieden werden.