Ausgebrannter Lkw-Auflieger auf A6: Bergungsarbeiten dauern an

Auf der A6 in Richtung Heilbronn kommt es noch immer zu Verkehrsbehinderungen. Der Lkw-Anhänger war gegen 7.20 Uhr in Brand geraten. Der Sattelzug war mit Fässern voll Lithium-Ionen-Akkus geladen und die Bergung gestaltet sich nach Polizeiangaben kompliziert. Über Stunden musste die Autobahn zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, schließlich wurde eine Spur für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung der anderen beiden Spuren dauert an (Stand 14.00 Uhr).

Löscharbeiten schwierig wegen Lithium-Ionen-Akkus

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Fahrer des Sattelzugs gegen 7.20 Uhr den brennenden Hänger zwar abkoppeln und auf die Standspur fahren, doch die Löscharbeiten hätten sich wegen der geladenen Lithium-Ionen-Akkus sehr schwierig gestaltet. Zudem muss der gelöschte Elektroschrott aufgeräumt und entsorgt werden. Derzeit könne noch nicht abgeschätzt werden, wie lange die Bergungsarbeiten andauern, da die Fässer auf einen entsprechenden Sattelzug umgeladen und anschließend auf einer Deponie sicher entsorgt werden müssen, so die Polizei.

Langer Stau auf A6 Richtung Heilbronn und Umleitung

Während der Bergungsarbeiten versucht die Polizei, die Fahrzeuge, die seit Stunden auf der A6 in Richtung Heilbronn im Stau standen und stehen, von der Autobahn abzuleiten. Die Autobahn ist seit dem Morgen ab dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. In der Folge wird es weiterhin zu Behinderungen kommen.

Aus welchem Grund die Ladung des Lkw Feuer gefangen hatte, ist noch unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden.