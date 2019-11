Ausgebrannter LKW auf der B300: Fahrer am Steuer eingeschlafen

Am frühen Freitagmorgen ist gegen vier Uhr auf der B300 zwischen Aichach-Süd und Ecknach ein Lastwagen komplett ausgebrannt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war aber nicht - wie zunächst vermutet - ein technischer Defekt am Feuer schuld.

Sekundenschlaf des LKW-Fahrers am Steuer

Der Fahrer des mit Backwaren beladenen LKWs war am Steuer eingeschlafen und dann mit dem Sattelzug gegen den Aufprallschutz der Mittelleitplanke gefahren, genau dort, wo die einspurige B300 vierspurig wird.

Bei dem Aufprall wurde der Tank des LKWs weggerissen, in der Folge entzündete sich das gesamte Fahrzeug und brannte komplett aus. Der LKW-Fahrer hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Fahrbahn Richtung Dasing weiter gesperrt

Wegen der aufwändigen Aufräumarbeiten an der Unfallstelle musste die B300 zunächst für mehrere Stunden komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Mittlerweile ist nach Angaben der Polizei die Fahrspur in Richtung Ingolstadt wieder frei.

Der Schaden an der Fahrbahn ist wohl nicht so hoch wie zunächst befürchtet, sodass auch die Fahrspur Richtung Dasing noch im Laufe des Tages freigegeben werden kann.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 200.000 Euro, davon entfallen allein schon 150.000 Euro auf den ausgebrannten LKW.